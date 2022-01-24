24 Ocak Pazartesi günce Dolar fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugün Dolar kaç TL? Güncel döviz kurları ne kadar oldu? 13.37 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda dar alanda fiyatlamalar devam ediyor. Fiyat hareketleri 13.65 ile 13.30 arasında sıkışmış durumda. 24 Ocak Pazartesi dolar - euro fiyatları ve dataylar...Döviz kurları yeni haftaya da sakin başladı. Dolar/TL, 2022 yılı başından bu yana olduğu gibi 13,39'larda işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,17 civarında seyrediyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bu hafta içeride enflasyon raporu beklenirken, dışarıda en önemli başlık Fed'in faiz kararı olacak. Uzmanlar, Fed'in yılın ilk faiz kararında bilançosundaki varlıkları azaltmayı açıklamasını bekliyor.