Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL mevduat için baz alınacak haftanın ilk kur seviyelerini açıkladı. Doların seviyesi 11.43 TL ve euronun seviyesi de 12.95 TL şeklinde duyuruldu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur seviyelerini açıkladı.

HER GÜN SAAT 11:00'DE AÇIKLANACAK

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 12.9579 TL, satışta ise 12.9812 TL ve dolar ise alışta 11.4373 TL, satışta 11.4579 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası Döviz kurları

Merkez Bankası Döviz kuru politakası

Türkiye’de uygulanacak döviz kuru rejimini, Hükûmet ile birlikte belirlemek ve uygulamak Merkez Bankasının temel görevlerinden biridir. Belirlenen döviz kuru rejimi çerçevesinde döviz kuru politikasının biçimlendirilmesi ile uygulanması görevi ve yetkisi ise Merkez Bankasına aittir. Merkez Bankası, kur politikası uygulamalarını, para politikası hedeflerine uygun olarak belirlemektedir. Uygulanan para politikasının değişmesi durumunda, kur politikasında da değişikliğe gidilebilmektedir.

Türkiye; 2001 ekonomik krizinin ardından, piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenen dalgalı döviz kuru uygulamasına geçmiştir. Dalgalı kur rejiminde döviz kurları piyasadaki arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir.

Döviz arz ve talebini belirleyen temel unsurlar şunlardır:

Uygulanan para ve maliye politikaları

Ekonomik altyapı

Uluslararası gelişmeler

Bekleyişler

Döviz kurunun bir politika aracı olarak kullanılmadığı dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası, nominal veya reel herhangi bir kur hedefi belirlemez. Bununla birlikte Banka; finansal istikrara yönelik riskleri azaltmak amacıyla, Türk lirasının aşırı değerlenmesi veya değer kaybetmesine karşı tedbirler almaktadır.

Bunun yanında Merkez Bankası, Ülkemizin altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmekle de görevlidir. Uluslararası rezervler; genel olarak ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, diğer para birimlerine çevrilebilme (konvertibilite) özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıkları ifade eder.