Dolandırılan Adnan Polat parasını geri alamadı

Galatasaray’ın eski başkanlarından iş adamı Adnan Polat’ı dolandırdığı iddia edilen Air Albania Hava Yolu şirketinin ortağı Sinan İdrizi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İdrizi’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Adnan Polat’ın 2016 yılında Arnavutluk’ta petrol markeleme işi yürüten bir şirketin satın alımı sırasında İdrizi’ye 3.5 milyon Dolar gönderdiği ve şüphelinin yalan beyanları nedeniyle anlaşma iptal olurken, Polat’ın parasını geri alamadığı belirtildi.