Dökülen saçlarınıza protez saç uygulaması

Saç dökülmesi sorununda hastaya sunulan bir dizi seçenek vardır. Saç ekimi, peruk ve protez saç seçenekleri arasında kişi kendisine en uygun seçimi yapabilir.

Saç ekimi operasyonlarından faydalanabilmek için kişinin donör bölgesinde yani saçın arka kısmında yeterli sayıda saç kökü olması gerekir. Lokal anestezi altında 8 ile 12 saat arasında süren bir operasyondan geçmesi gerekir. Ardından ekilen saçların tam olarak çıkması için 1 yıl kadar süren uzun bir bekleme süresi gelir.

Peruklar ise doğal görünmemesi, kullanımı zor olması, kafa derisi için yeterince sağlıklı olmaması gibi nedenlerle kullanışlı seçenekler arasında değildir.

Protez saç ise % 100 doğal insan saçından yapılmaktadır ve bu yüzden kesinlikle doğal bir görünüm sağlar. Kullanıcı protez saçını tarayabilir, yıkayabilir, boyayabilir ve hatta üzerinde her türlü şekillendirici ürünü kullanabilir.

Saç Protezleri mükemmel uyum sağlar ve yüzme ve spor salonu gibi her koşulda ve aktivite türünde mutlak stabilite sağlar. Tıbbi olmayan saç restorasyonu, saç dökülmesi sorunu yaşayan her yaştaki her erkek veya kadın için mükemmeldir. Her ihtiyaca ve her stile uygun geniş ürün yelpazesine sahiptir. Hızlı, kolay ve ağrısız yerleştirme yapılabilir. Mutlak doğal sonuç sağlar.

Protez saç hangi durumlarda önerilir?

Saç protezlerini, saç dökülmesi problemleri için en iyi çözüm olduğunu gösteren birçok kriter bulunmaktadır. Donör bölgede saç ekimini başarıyla tamamlamak için yeterli saçı bulunmayanlar için uygundur. Alıcı alanı, nakledilen bir saç kökünü rahatça destekleyemeyenler veya alternatif olarak alıcı alan oldukça büyük bir fiziksel travmaya maruz kalmış olanlar tercih edebilir. Cerrahi işlem yaptırmak istemeyenler ve kaza, hastalık, ilaç vb. nedenlerle saçlarının tamamını kaybedenler tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

Protez saçlar; istenilen zaman yerleştirilip çıkarılabildiğinden, kullanıcılarına bir derece esneklik sunar. Ayrıca, hoşuna giderse kullanıcılarının görünüşünü değiştirmelerine de olanak tanır. Ayrıca yerleştirme çok basit, acısız ve oldukça güvenlidir.