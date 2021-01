Yılbaşı gecesi evinde ailesi ile kutlama yaparken çocukları için kurmaya çalıştığı havai fişekin elinde patlaması sonrasında elinden, yüzünden ve iki gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi Galatasaray'ın sponsor hastanesi Liv Hospital'de devam ediyor. Dün Norveçli sağbekin tedavisin yürüten Prof.Dr. Vedat Kaya ile Sarı-Kırmızılı kulübün doktoru Prof.Dr. Yener İnce son durum hakkında açıklama yaptı.

'Bir adım daha var'

Prof.Dr. Kaya, "Görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Şu ana kadar ki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek, bütün doku yüzeyini olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şey olumlu gitti" ifadesini kullandı. Vedat Kaya, görmenin her travmadan etkileneceğini belirtti ve bunu minimuma indirmeye çalıştıklarını aktardı.

‘Çabuk iyileş Omar!’

Maç öncesinde hem Galatasaray hem de Antalyalı oyuncular ısınmaya Omar için hazırlanan özen tişörtlerle çıktı. Norveçli oyuncunun resminin bulunduğu ve "Get well soon! Omar" (Çabuk iyileş Omar) yazan tişörtlerle iki takım oyuncuları meslektaşlarına iyi dileklerini gönderdi.

Albayrak'tan Bakan Koca'ya teşekkür

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastanede bulunan Omar Elabdellaoui’nin durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Omar'ı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Albayrak, "Biraz önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat hocamla görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın bakanım. Her iki saatte bir sayın bakanım çok yakından ilgileniyor. Olayı yakından takip ediyor. İzinleri vermek için bakanlık gerekli işlemleri başlatmıştır. Onun için de doktor arkadaşlarla berabere geniş bir görüşme yaptılar. Omar şu an servise çıktı. Sağlık Bakanımız’a kulübüm ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

‘Ne zaman döneceği değil...’

Galatasaray Kulübü Doktoru Prof.Dr. Yener İnce, Omar'ın ne zaman geri döneceğiyle değil sağlık durumuyla öncelikli olarak ilgilendiklerini söyledi. İnce, "Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile. Yüzünde ikinci derece yanık var ama plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını, tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alacaklarını söylüyorlar. Onun da tedavisine aynı anda başladık. Tabi burada göz daha ön planda olduğu için onun üstünden yürüyoruz" dedi.

Fatih: Her zaman yanında olacağız

Antalya maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Cim Bom'un kalecisi Fatih Öztürk, Galatasaray ailesi olarak Omar'ın yanında olduklarını söyledi. Fatih şunları söyledi: "31 Aralık gecesi ciğerimiz yandı. Kelimeler yetersiz. Çok üzüldük. Omar'ın futbolcu arkadaşları, kardeşleri olarak anlatılmaz bir olay yaşadık. Şokunu yaşıyoruz Biz Galatasaray ailesi olarak Omar'ın arkasındayız, yanındayız, destek vereceğiz. Bu maçın önemi bu yüzden katlandı. Hocamız bize bunu belirtti. Uzun bir süreç olacak ama her zaman yanında olacağız."

Babel ve Feghouli ziyaret etti

Omar'ı dün de takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Yılın ilk günüde Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarının hastanede ziyaret ettiği Norveçli yıldızın dün de misafirleri vardı. Sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayan Babel ve Feghouli dün ziyarette bulundu. İkili ayrı ayrı geldikleri hastaneden arkadaşlarını gördükten sonra ayrıldı.