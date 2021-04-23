Doktordan Altay Bayındır hakkında açıklama

Nalbantoğlu, Instagram’dan Altay’la fotoğrafını paylaşıp, genç oyuncunun durumu hakkında açıklama yaptı: Altay Bayındır, ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bunun bilincinde, çim sahalara bir an önce dönmek için konsantre olmuş durumda. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız.



