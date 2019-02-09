Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti.
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kalp cerrahı babası Mustafa Öz 94 yaşında hayatını kaybetti. Öz, İstanbul'da tedavi görüyordu.
Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti.
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kalp cerrahı babası Mustafa Öz 94 yaşında hayatını kaybetti. Öz, İstanbul'da tedavi görüyordu.
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