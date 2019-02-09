Doktor Mehmet Öz'ün acı günü

Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti.

09 Şubat 2019, Cumartesi 22:31
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Doktor Mehmet Öz'ün acı günü

Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti.

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün kalp cerrahı babası Mustafa Öz 94 yaşında hayatını kaybetti. Öz, İstanbul'da tedavi görüyordu.

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