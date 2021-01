Ulus’taki Liv Hospital’da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "Gece 12.00 civarında hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben, plastik cerrah arkadaşım ve göz ekibiyle girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve durumu geceye göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın (bugün) tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu" diye konuştu.

'Önceden kestirmek zor'

Vedat Kaya, 29 yaşındaki oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığını aktararak, "Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Tedavi sürecini önceden kestirmek zor. Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Görme yetisiyle ilgili yüzdelik oran söylemek istemem. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o leke temizlenirse görme artabilir" ifadelerini kullandı.

Elinde ciddi hasar yok

Havai fişek kurulum sırasında patlamasına rağmen, Omar'ın elinde ciddi bir hasar bulunmadığı, doktorların şu sıralarda tamamen göz tedavisine odaklandığı bildirildi.

Kulüp yalnız bırakmadı

Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile takım arkadaşları Norveçli oyuncuyu hastanede ziyaret etti. Terim’in açıklama yaparken duygulandığı görüldü. Bu destek karşısında duygulanan tecrübeli futbolcu herkese teşekkür etti.

İsteği, oğlunu eğlendirmekti

Omar'ın, biri down sendromlu olmak üzere üç çocuğu var. Özel ilgiye ihtiyacı olan oğlunu eğlendirmek amacıyla havai fişek düzeneği kurmak istediği öğrenildi.

'Ciğerimiz canımız yandı'

Kaza sonrası hastaneye koşan yönetici Abdurrahim Albayrak, "O bizim canımız, ciğerimiz. Bu akşam içimiz yandı. Evine de ailesine yardımcı olmak için kulüpten arkadaşlar gitti. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.