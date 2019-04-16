Doğuş Balbay: Ev sahibi olma avantajını kullanmanın zamanı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Kaptanı Doğuş Balbay, yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile yapacakları THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçı öncesi konuştu.

Milli basketbolcu, Dörtlü Final’i hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi’nde ilk hedefimize play off’a yükselerek ulaştık. Ev sahibi olma avantajını ise ligde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak aldık. Bu da bizi ikinci hedefimiz olan Dörtlü Final’e bir adım daha yaklaştırdı. Şimdi ev sahibi olma avantajını kullanmanın zamanı. Barcelona Lassa ile üç gün içinde evimizde iki kritik maça çıkacağız. Taraftarlarımızın ve tüm basketbolseverlerin bu zorlu mücadelelerde salonu tıklım tıklım doldurması, Barcelona Lassa’ya buradan kolay çıkış olmadığını göstermemiz gerekiyor."

AA