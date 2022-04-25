Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig 'de Fenerbahçe ve diğer büyük takımların kadrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon devrede.

3-4 milyon Euro civarı!

Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri Reza Fazeli ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

2024'e kadar sözleşmesi var

Antalyaspor alt yapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım 'a da davet alan Doğukan Sinik Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

23 yaşındaki oyuncunun Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız ekibinin gözlemcileri yakın zamanda Türkiye'ye Kerem Aktürkoğlu'nu da izlemeye gelmişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel