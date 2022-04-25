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Doğukan Sinik'e Lyon kancası! Sezon sonunda...

Fransız Lig 1 ekibi Lyon Antalyaspor formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Doğukan Sinik'i takibe aldı. Fransızlar sezon sonu genç futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

25 Nisan 2022, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Doğukan Sinik'e Lyon kancası! Sezon sonunda...

Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig 'de Fenerbahçe ve diğer büyük takımların kadrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon devrede.

3-4 milyon Euro civarı!

Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri Reza Fazeli ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

2024'e kadar sözleşmesi var

Antalyaspor alt yapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım 'a da davet alan Doğukan Sinik Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

23 yaşındaki oyuncunun Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız ekibinin gözlemcileri yakın zamanda Türkiye'ye Kerem Aktürkoğlu'nu da izlemeye gelmişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

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