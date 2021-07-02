Doğukan Nelik, 6 ay sahalardan uzak kalacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un yeni transferi Doğukan Nelik, antrenmandaki ikili mücadelede dengesini kaybederek düşmesiyle sağ diz ön çapraz bağlarının kopması sonucu ameliyat oldu. Genç futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonun ikinci yarısına hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi 21 yaşındaki Doğukan Nelik antrenmanda yaşadığı travma nedeniyle sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldi. Kulüp doktorlarının kontrolünün ardından ameliyat olan Doğukan Nelik, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edildi. Genç futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 8 aya kadar sürecek tedavi sürecinde Doğukan Nelik'in genç olmasından dolayı sahalara dönüş sürecinin daha erken olması umut ediliyor. Yeni sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek futbolcunun, ikinci yarıda hazır olması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından genç futbolcuya, geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Futbolcunun ameliyat olduğu duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir. Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz."

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