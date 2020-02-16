Doğukan İnci takımını sırtladı

İkinci yarının ilk 2 karşılaşmasında suskun kalan Kaf-Kaf, son 3 haftada hanesine yazdırdığı 9 puanla 21 maçta 37 puana ulaştı. Bu sezon 2'nci kez art arda 3 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar grupta 4'üncü sıraya tırmandı. Karşıyaka'nın altyapı patentli 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan, son 3 haftayı boş geçmeyip galibiyetlerde önemli rol oynadı. Erbaaspor maçının henüz ilk dakikasında gol perdesini açıp 3-0'lık galibiyetin kapısını aralayan Doğukan, geçen hafta 1877 Alemdağ deplasmanında 89'uncu dakikada penaltıdan 2-1'lik galibiyet golünü kaydetti.

Genç futbolcu dün de Fatsa Belediyespor ağlarına gönderdiği 2 golle tabelayı tek başına belirledi. Bu sezon 19 maçta 10 gole ulaşıp takımın en skorer ismi olmayı sürdüren futbolcu kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Kaf-Kaf'ta profesyonel olarak 3'üncü sezonunu oynayan Doğukan, 2017-18'de 2, geçen sezon 6 gol attı. Doğukan İnci, gruptaki gol krallığı yarışında da 12 gol atan Kocaelisporlu Yakup ve 11 gollü Payassporlu Mümin'in ardından 3'üncü sıraya tırmandı. 9 gün içinde 3 maça çıkacağı periyottan geçen Karşıyaka grupta çarşamba günü Kemerspor 2003'e konuk olduktan sonra haftaya pazar günü Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

DHA