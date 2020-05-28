Transferde genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir isim aldı. Siyah Beyazlı ekibin TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci ile ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş’ın Doğukan için 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, oyuncunun menajerinin görüştüğü Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise kapıyı 600 bin Euro'dan açtığı (4.5 milyon TL) öğrenildi.

11 Mart 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Doğukan, futbola 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2 yıl Buca'da forma giyen Doğukan, 2013 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015'te Karşıyaka'nın yolunu tuttu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

2017-2018 sezonunda A takıma yükselen Doğukan, ilk sezonunda 10 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. 2018-2019 sezonunda formayı kapan başarılı oyuncu, 29 maçta 6 gol atmayı başardı. Bu sezon 25 maçta 12 gol atan Doğukan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı.