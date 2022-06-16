Hollanda'nın Excelsior takımında yıldızını parlatan, Ocak 2020'de 300 bin Euro bonservisle Kasımpaşa'ya imza atan Doğucan Haspolat'ın yeni durağı Trabzonspor oldu. Karadeniz devi, ismi bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan genç orta sahayı kadrosuna kattı. Ümit Milli Takımı'nın bankoları arasında yer alan Doğucan'ın kariyeri de transfer açıklamasının ardından başta Trabzonsporlu taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Doğucan Haspolat kimdir, mevkisi ne? Doğucan Haspolat nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Doğucan Haspolat kimdir, mevkisi ne? Doğucan Haspolat nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

11 Şubat 2000'de Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Doğucan Haspolat, futbola Excelsior'da başladı. 5 yaşında girdiği Excelsior altyapısında çeşitli yaş gruplarında oynayan ve yeteneğiyle ön plana çıkan Doğucan, 2016 yılında A takım kadrosuna dahil edildi.

Eredivisie'deki ilk maçına 16 yaşında çıktı

2016/2017 sezonunda maç kadrolarında kendisinde yer bulmaya başlayan genç yetenek, Eredivisie'deki ilk maçına 27 Ağustos 2016'da 16 yaşındayken çıktı ve Excelsior'un Feyenoord'a 4-1 olduğu maçın 84. dakikasında Kevin Vermeulen'un yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anıldı

2017/2018 sezonunda Eredivisie'de 7 maçta 270 dakika süre alan Doğucan, 2018/2019 sezonunda ise adından söz ettirmeye başladı. Ligde 14 maça çıkan ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun o dönem ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anıldı. O dönem Hollanda'da yayım yapan Voetbalzone adlı internet sitesine verdiği geniş röportajda iki ezeli rakibin kendisiyle ilgilendiği iddialarla ilgili konuşan başarılı orta saha, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Tuhaf olduğunu düşünmüyorum'

"İnternet aleminde her şey çok güzel ama benim kulağıma gelmiş bir şey yok. Sözü edilen kulüplerle adımın anılmasının tuhaf olduğunu düşünmüyorum. Aksine Türkiye'deki insanların beni tanıması büyük bir gurur. Fakat şu anda tamamı ile futboluma odaklanmış durumdayım ve bu tip haberler dikkatimi dağıtmıyor."

Excelsior'a 20 yaşında veda etti

2019/2020 sezonunun ilk yarısında Hollanda ekibinde toplam 26 maça çıkan Doğucan, 5 yaşında girdiği Excelsior'a 20 yaşında veda etti ve Ocak 2020'de 300 bin Euro bonservisle Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kendisinden beklenen çıkışı yaptı

Paşa'da yarım sezonda 4 maçta süre alabilen, 2020/2021 sezonunda ise 14 maçta oynayan Doğucan, kendisinden beklenen çıkışı 2021/2022 sezonunda yaptı. 34 maçta toplam 2310 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Ismael hayran kaldı

Genç ön libero, 25 Nisan 2022'de Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 3-0 devirdikleri maçta Siyah Beyazlı ekibin hocası Valerien Ismael'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Doğucan'ın performansından çok etkilenen Ismael'in çok yönlü orta saha ile ilgili kurmaylarından rapor istediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

Ana mevkisi ön libero

Genç futbolcu, çok yönlü bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ana mevkisi ön libero olmasına rağmen merkez orta saha ve sağ bekte de oynayabilen Doğucan, bundan dolayı değerini katlıyor. 1.77 boyundaki başarılı orta saha, Hollanda U17'de 14, Hollanda U18'de 6 maça çıktı ve 1 gol attı.

U21'den itibaren Türkiye forması giymeye başlayan ve 5 kez Ay Yıldızlı formayla şans bulan Doğucan'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.