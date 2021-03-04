NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, normal süresi 118-118 eşitlikle sona eren maçta Batı Konferansı birincisi Utah Jazz’ı uzatma sonunda 131-123 yendi.
Joel Embiid 40 sayı, 19 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 22, Ben Simmons 17, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayılık katkı sağladı.
Jazz’da Donovan Mitchell, 33 sayı, 6 asist ve 8 ribauntla oynarken, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
Gecenin sonuçları:
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 111-114
Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 131-123
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-129
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-132
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 102-135
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 112-115
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-128
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 87-78
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 123-120
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 108-106