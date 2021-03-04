NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, normal süresi 118-118 eşitlikle sona eren maçta Batı Konferansı birincisi Utah Jazz’ı uzatma sonunda 131-123 yendi.

Joel Embiid 40 sayı, 19 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 22, Ben Simmons 17, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayılık katkı sağladı.

Jazz’da Donovan Mitchell, 33 sayı, 6 asist ve 8 ribauntla oynarken, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Gecenin sonuçları:

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 111-114

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 131-123

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-129

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-132

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 102-135

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 112-115

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-128

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 87-78

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 123-120

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 108-106