Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın ardından bir başka Türk oyuncuyu da renklerine bağladı. Gaziantep FK ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Doğan Erdoğan, Sittard ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Samsunspor altyapısında yetişen, daha sonra Avusturya'nın LASK Linz takımına transfer olan 25 yaşındaki futbolcu sonrasında Trabzonspor , Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK formalarını terletmişti.

Hatırlanacağı üzere Fortuna Sittard geçtiğimiz haftalarda Burak Yılmaz transferini de açıklamış, üstelik 2 yıllık oyunculuk kariyeri bittikten sonra yıldız ismin 3 yıllığına takımın başına geçeceği de duyurulmuştu.