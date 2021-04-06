Doğan Alemdar: Maçın sonunda artık tansiyonum, şekerim düştü

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Kayserispor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtaran Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Performansının üstüne koymayı ve Uğurcan Çakır gibi bir seviyeye gelmek istediğini vurgulayan Doğan, ''Buradan bir puan almak önemliydi. Güzel bir duygu. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim.'' dedi ve ekledi:

'Kendimi geliştirmeye çalışıyorum'

''Buradan puan almak önemliydi. Güzel bir duygu. Üstüne koyarak devam etmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Uğurcan Çakır ağabey gibi olmak istiyorum.''

'Uğurcan abi Türkiye'nin 1 numaralı kalecisi'

''Uğurcan abi Türkiye'nin 1 numaralı kalecisi. Onun gibi olmak istiyorum. Maçtan sonra beni tebrik etti. Buradan puan almak önemliydi. Güzel bir duygu. Üstüne koyarak devam etmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum.''

'Artık tansiyonum, şekerim düştü'

''Maçın sonunda artık tansiyonum, şekerim düştü herhalde. Kimsenin gücü kalmadı. Bitmesi için kendimi yere attım. Hakem de o sırada düdüğü çaldı. En zor kurtarışım, maçın ilk pozisyonunda Bakasetas'ın kafa vuruşuydu. Zor bir maçtı ve 1 puan aldığımız için mutluyuz.''



