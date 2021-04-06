Alt sıralardan kurtula mücadelesi veren Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu, 90 dakikaya Sarı Kırmızılı ekibin genç kalecisi Doğan Alemdar damga vurdu. 18 yaşındaki kaleci, yaptığı kurtarışlarla 1-1 biten maçın kahramanı oldu.

Bitmek bilmeyen Trabzonspor ataklarında kalesinde devleşen Doğan, yaptığı 10 kurtarışla kritik 1 puanı takımına getirdi. Trabzonspor'un yıldız eldiveni Uğurcan Çakır da bu sezon en fazla sayıda kurtarış yaptığı maçı Trabzonspor'a karşı oynayan Doğan'ı 90 dakika sonrası tebrik etti.

Kayserispor Kulübü de alınan 1 puanın ardından resmi twitter hesabından yaptığı maç sonucu paylaşımında genç kalecisi Doğan Alemdar'ın fotoğrafına yer verdi.

Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli?

29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilinde dünyaya gelen Doğan Alemdar, futbol hayatına 2013 yılında başladı. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılan Doğan, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 1.89 boyunda olan gelecek vaad eden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz A Milli Takım forması giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19'da ise 1 maçta forma giydi.

Beşiktaş maçında Mensah'a geçit vermeyen Doğan Alemdar, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim olmuştu.

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen Doğan, Sarı Kırmızılı ekip formasını 5 kez terletti.

İlk maçında göz doldurmuştu

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız file bekçisi Lung sakatlıktan dönemezken, onun yerine eldivenleri giyen İsmail Çipe de rahatsızlandı. Bu durumda görev 18 yaşındaki Doğan Alemdar’a kalmıştı. Kayseri’nin 3. kalecisi, Trabzonspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıkmıştı.

Maçın başında arkadaşlarının destek verip, motive ettiği genç file bekçisi, oldukça iyi bir 90 dakika çıkardı. Sadece ilk yarıda bir pozisyonda topu elinden kaçıran ancak çabuk toparlayan Doğan, ikinci devrede adeta tecrübeli bir kaleci performansı gösterdi. 4 kurtarış ile mücadeleyi tamamlayan Doğan Alemdar, aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci olarak tarihe geçti.