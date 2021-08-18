Geçtiğimiz sezon Silviu Lung'un sakatlığı, İsmail Çipe'nin formsuzluğu sebebiyle Kayserispor'un 1 numarası olan Doğan Alemdar, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kayserispor'un ligde kalmasında başrol oynayan genç kalecinin yeni durağı Fransa oldu. Ligue 1 ekibi Rennes, 19 yaşındaki kaleciyi 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Genç kalecinin Rennes'e transfer , sonrası futbolseverler google aramalarına başladı: Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında? Doğan Alemdar nereli ve hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında? Doğan Alemdar nereli ve hangi takımlarda oynadı?

29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilinde dünyaya gelen Doğan Alemdar, futbol hayatına 2013 yılında başladı. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılan Doğan, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 1.89 boyunda olan gelecek vaad eden kaleci, 2020/21 sezonunda Silviu Lung'un sakatlığı, İsmail Çipe'nin formsuzluğu sebebiyle kaleyi devraldı ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Doğan, yaşına rağmen kaledeki soğukkanlılığı, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarış yüzdesi ve yan toplardaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Kayseri ekibinde toplam 31 resmi maça çıkan 18 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak 2021/22 sezonu yaz transfer döneminde Rennes'e imza attı.

Henüz A Milli Takım forması giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19 ve U21'de ise 1'er maçta forma giydi.

Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci

Geçtiğimiz sezona Kayserispor'un 3. kalecisi olarak giren Doğan, Trabzonspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıktı. Maçın başında arkadaşlarının destek verip, motive ettiği genç file bekçisi, oldukça iyi bir 90 dakika çıkardı. Sadece ilk yarıda bir pozisyonda topu elinden kaçıran ancak çabuk toparlayan Doğan, ikinci devrede adeta tecrübeli bir kaleci performansı gösterdi. 4 kurtarış ile mücadeleyi tamamlayan Doğan Alemdar, aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci olarak tarihe geçti.

En genç kaptan

Doğan Alemdar, 2019/20 sezonunda da Kayserispor'un resmi maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan en genç futbolcu olarak tarihine geçmişti.