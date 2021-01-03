Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya çıkan ve bu sezon ligde forma giyen en genç kaleci olan Doğan Alemdar, yükselen form grafiğini sürdürüyor. Silviu Lung'un sakatlığı, İsmail Çipe'nin formsuzluğu sonrası kaleyi devralan Doğan, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı eldiven, takımının Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta kurtardığı penaltıyla yine adından söz ettirdi. Doğan Alemdar, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un resmi maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan en genç futbolcu olarak tarihine geçmişti.

Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında, nereli?

29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilinde dünyaya gelen Doğan Alemdar, futbol hayatına 2013 yılında başladı. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılan Doğan, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 1.89 boyunda olan gelecek vaad eden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz A Milli Takım forması giyen Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19'da ise 1 maçta forma giydi.

Mensah'a geçit vermeyen Doğan Alemdar, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim oldu.

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen Doğan, Sarı Kırmızılı ekip formasını 5 kez terletti.

İlk maçında göz doldurmuştu

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız file bekçisi Lung sakatlıktan dönemezken, onun yerine eldivenleri giyen İsmail Çipe de rahatsızlandı. Bu durumda görev 18 yaşındaki Doğan Alemdar’a kalmıştı. Kayseri’nin 3. kalecisi, Trabzonspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıktı.

Maçın başında arkadaşlarının destek verip, motive ettiği genç file bekçisi, oldukça iyi bir 90 dakika çıkardı. Sadece ilk yarıda bir pozisyonda topu elinden kaçıran ancak çabuk toparlayan Doğan, ikinci devrede adeta tecrübeli bir kaleci performansı gösterdi. 4 kurtarış ile mücadeleyi tamamlayan Doğan Alemdar, aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci olarak tarihe geçti.



