Doğan Alemdar ilk maçında kaleyi kapattı

Üç haftadır rakipleriyle berabere kalan Kayserispor, maç öncesi en büyük sıkıntıyı kalede yaşıyordu. Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız file bekçisi Lung sakatlıktan dönemezken, onun yerine eldivenleri giyen İsmail Çipe de rahatsızlandı. Bu durumda görev 18 yaşındaki Doğan Alemdar’a kaldı. Kayseri’nin 3. kalecisi, Trabzonspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıktı.

Süper Lig’de bu sezon forma giyen en genç kaleci

Maçın başında arkadaşlarının destek verip, motive ettiği genç file bekçisi, oldukça iyi bir 90 dakika çıkardı. Sadece ilk yarıda bir pozisyonda topu elinden kaçıran ancak çabuk toparlayan Doğan, ikinci devrede adeta tecrübeli bir kaleci performansı gösterdi. 4 kurtarış ile mücadeleyi tamamlayan Doğan Alemdar, aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci olarak tarihe geçti.



