Doğada yapılan birçok aktiviteye doğa sporları denilmektedir. Doğa sporları doğal ortamdaki temiz havadan ve rahat ortamdan yararlanmak için öncelikle tercih edilen spor türüdür.

Doğa sporları nelerdir?

Doğa sporlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Kişiler kendi özelliklerine uygun sevdikleri doğa sporunu yaparak hem eğlenebilir hem de sağlıklı kalabilmektedir. Doğa sporları çeşitleri; rafting, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, dağcılık, kamp, yamaç paraşütü, mağara dalışı, kaya tırmanmak, şelale tırmanışı, buzul tırmanışı, yelken, rüzgar sörfü, buzul sörfü, jumping, kanyon geçme, nehir kanosu, motorlu deltakanat, serbest dalış, doğa fotoğrafçılığı, su altı dalışı, paramotor, orientering, kanat, yelken kanat, tur kayağı olarak bir çok şekilde malzeme kullanarak veya malzemesiz halde yapılan doğa sporları bulunmaktadır.

Doğa sporları hakkında önemli bilgiler

Doğa sporları insan doğasıyla oldukça uyumlu sporlardır. Doğada yapılmalarının birçok faydası bulunurken insanın doğa ile uyum içinde yaşamasına da olanak sağlamaktadır. Doğa sporlarını yapan kişilerin daha çok doğaya ve insana saygılı olabildikleri ve ekolojik yaşamı da destekledikleri görülmektedir. Doğa sporları insanın kendi gücünü ve olanaklarını hangi şartlarda ortaya çıkartabileceği konusunda bilinçlenmesini ve fark etmesini sağlamaktadır.

Doğa sporlarının faydaları nelerdir?

Doğa sporlarının insan üzerinde kendini doğayla eşleştirerek kendi özünü bulmak da faydaları bulunmaktadır. Doğa sporları daha dingin ve sakin ortamlarda yapılabilme olanağı bulundurması kişinin kendi ile kalabilme birçok problemle gerektiğinde kendi başına başa çıkabilme özelliğini ortaya çıkarmaktadır.

Doğa sporlarını kimler yapmalıdır?

Doğa sporlarını doğada yaşama merakı olan herkes, doğayı seven herkes yapabilmektedir. Doğa sporlarını kendi özellikleriyle bütünleyebilen birçok kişi doğa sporlarında başarılı olmaktadır. Doğada aktif olarak yürüyüş yapmak da doğa sporları arasına girmektedir.