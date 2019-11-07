Son olarak Galatasaray Basketbol Takımı'nın ana sponsoru olan yerli ve milli sigorta şirketi Doğa Sigorta, Türk basketboluna destek vermeye devam ediyor.

GALATASARAY’DAN SONRA BÜYÜKÇEKMEKCE BASKETBOL TAKIMINA SPONSOR OLDU.

Türkiye'nin en güçlü yerli ve milli sigorta şirketi olan Doğa Sigorta, kulüplerin ekonomik krizle boğuştuğu, bu yüzden birçok branşını kapatmak zorunda kaldığı bu dönemde yaptığı sponsorluklarla Türk basketboluna sahip çıkıyor.

Doğa Sigorta; Galatasaray Basketbol Takımı isim ve ana sponsorluğu, İTÜ Genç Takım sponsorluğu, Büyükçekmece Basketbol forma sponsorluğunun yanı sıra, taraftarlara da görsel şölen sunuyor.

Şirket, maçlardan önce yaptığı organizasyonlarla da basketbolda ilginin azaldığı bu günlerde salonların dolmasını da sağlıyor.

AMAÇ SAĞLIKLI GENÇ NESİLLERİN YETİŞMESİ

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın sağlıklı genç nesillerin yetişmesine verdiği önem, bu desteğin en büyük sebeplerinden biri olarak görülmekte.



