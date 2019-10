Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerilim, Koçlara ait Divan Restaurant’la sözleşmenin feshi için düğmeye basılmasına neden olmuştu. Fatih Terim'in kendisine “Sicili bozuk” diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu Divan Restoran’ın bir şubesinin Türk Telekom Stadı’nda bulunmasına tepki gösterdiği, başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın ise yapılan kontratı öne sürerek, “Bir şey yapamayız” cevabını verdiği belirtilmişti.

Galatasaray, Koç Grubu'nun sahip olduğu Divan Restaurant’ın sözleşmesini feshederek yerine Do&Co İkram Hizmetleri ile anlaşma sağladığı ve ödenecek tazminatın 500 bin euro olduğu iddia edildi.

Do&Co İkram Hizmetleri'nin sahibi kim?

Rekabet Kurulu, THY DO & CO İkram Hizmetleri'nin yeni yönetim yapısını onaylamıştı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı DO&CO’ya geçti. Ortaklık ise eskisi gibi yüzde 50 ile DO & CO Aktiengesellschaft ve yüzde 50 Türk Hava Yolları olarak devam edecek. Eski yapıda yönetim kurulu başkanlığı THY tarafındaydı. THY ile DO&CO arasında geçtiğimiz aylarda 15 yıl boyunca geçerli olacak hizmet alımı anlaşması imzalanmıştı.

Do&Co İkram Hizmetleri kaç yılında kuruldu?

İstanbul’da Eylül 2006’da kurulan şirket, 1 Ocak 2007’de operasyona başladı. Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 5 binden fazla personel çalışıyor.

Rekabet Kurulu kararlarında, Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildiği de duyuruldu.