Her kişinin DNA özellikleri birbirinden farklıdır. Kişinin kendi DNA'sı kendi özelliklerini taşımaktadır. Bu sayede DNA testleri sayesinde birçok işlem yapılabilir.

DNA testi nedir?

DNA testi toplumsal açısından oldukça fayda şağlayan işlemdir. Daha çok polisiye vakalarında kullanılan DNA testi babalık davalarında da kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda insan DNA'sına ilişkin çok önemli buluşlar yapılmıştır. Her insanın DNA'sının dizinlerinin birbirine benzediği fakat farklı olduğu tespit edilmiştir.

DNA testleri tüm dünyada sıklıkla yapılmaktadır. DNA testlerinin uygulanmaya başlaması ile adli davalarda delil olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede davaların birçoğunda etkili olmuştur. DNA testleri yapılması için ilk olarak referans örneği alınır. Bu DNA karşılaştırma yapılarak birçok davalara yardımcı olur. Bu işlem babalık davalarında da gerçekleşir. DNA örnekleri karşılaştırılarak sonuçlar elde edilir.

DNA testi neden yapılır?

DNA testleri genellikle adli vakalarda veya babalık testlerinde uygulanır. Bir cinayet davasında kurbanın üzerine bulaşmış bir kan var ise bu kandan DNA alınır. Bu sayede suçlu çok kolay ve daha hızlı bir şekilde bulunur. Bunun dışında babalık davalarında bebekten ve DNA testi yapışacak kişiden kan örnekleri yapılarak test sonuçları gözlemlenebilir.

DNA testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

DNA testleri dünyada çok sık kullanılan bir test yöntemidir. Birçok yerde ve olayda kullanılmaktadır. Bu testlerin sonuçları belirli zaman sonra belli olur. Fakat yapılan DNA testinin akrabalık ilişkisine göre ve çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı testler uzun sürmektedir. Bazıları ise kısa sürede sonuçlanabilir.

Akrabalık ilişkilerine göre test sonuçlarının belli olacağı süreler şu şekildedir:

Babalık testleri: Baba ve çocuk arasında biyolojik ilişkiyi test eden babalık testleri 5 iş günü içerisinde sonuçlanır.

Annelik testleri: Babalık testi 5 iş günü içerisinde sonuçlanıyor iken annelik testlerinde 3 iş günü içerisinde sonuçların belirlenmesi için hızlı test seçeneği mevcuttur.