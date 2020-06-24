Djokovicde korona oldu!

Teniste erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic’in kurduğu vakfın organize ettiği Adria Tur’da salgın kurallarına uyulmaması, büyük tepki çekmişti. Bu yüzden de turnuvanın Sırbistan ayağında mücadele eden Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki’nin koronavirüse yakalandıkları bildirilmişti. Dün bu turnuvayı organize eden Djokovic’in testinin de pozitif çıktığı ve 14 gün evinde karantinada kalacağı bildirildi. Bu olaylar sonrası turnuvanın Hırvatistan ayağının iptal edildiği açıklandı.