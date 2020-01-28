Djokovic yarı finalde Federer'in rakibi oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic’i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.

28 Ocak 2020, Salı 16:32 Son Güncelleme:
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Djokovic yarı finalde Federer'in rakibi oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic’i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık’ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic’in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.

Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.


ANKARA (AA)

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