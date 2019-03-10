Galatasaraylı Yuto Nagatomo, ünlü tenisçi Novak Djokovic’in beslenme düzenini kendine örnek edindiğini söyledi.

Japon futbolcu, “Diyet konusunda son dönemde yeni yaklaşımları irdeliyorum. Djokovic’in kitabını okuduğumda beklenmedik bir farkındalığa eriştim. Oradaki diyetle ilgili bilgilerden yararlandım. Beni beslenme kurallarıyla ilgili harekete geçiren Djokovic’tir” dedi.

Beşiktaş’a transfer olan vatandaşından da bahseden Nagatomo, “Kagawa ile Galatasaray forması giyerken burada karşı karşıya geleceğimiz hiç aklımdan geçmezdi. O benim en iyi arkadaşım ve burada olduğu için çok mutluyum. Yakında birbirimizle maçımız olacak. Japon futbolseverlerin, Türk futbolunun heyecanını yaşamalarını istiyorum” diye konuştu.

İstanbul’daki yaşantısından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Nagatomo “Evimden bakınca denizi görüyorum ve İstanbul’da denizi sevdiğimi yeniden fark ettim. Birçok güzel manzara ve tarihi binayı barındıran bir şehir. İnsanlar birbirlerine karşı nazikler. Örneğin alışverişe gittiğinizde çocuğunuz ağlıyorsa, insanlar neden ağladığını sorup, onunla kendi çocuğuymuş gibi ilgileniyorlar” dedi.

(Milliyet)