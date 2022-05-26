Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezonda da mutlaka takımda kalmasını istediği Djaniny konusunda Trabzonspor Yönetimi harekete geçiyor. Bordo-Mavililer, 1 sene sözleşmesi kalan 31 yaşındaki forvete yeni mukavele teklif edecek.

Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Djaniny’ye gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Arap Yarımadası’nda ciddi piyasası bulunan Djaniny ile Al Hilal yakından ilgilenirken, konuşulan rakam 6 milyon Euro civarında.