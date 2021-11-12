Diz protezi ameliyatından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Diz protezi ameliyatı, diz eklemlerindeki şiddetli ağrıyı hafifletmek ve dizin işlevini eski haline getirmek için uygulanır. Diğer tedavi yöntemleri diz sorunlarını gidermez ise diz protezi ameliyatı uygulanır. Diz protezi ameliyatı, eklem yapısını oluşturan üç kemiğin aşınması veya farklı bir hasar alması sonucu, metal ve polietilenden yapılmış yapay bir eklem ile eski eklemin değiştirilme işlemine denilmektedir.

Diz protezi ameliyatı hangi durumlarda uygulanır?

Diz protezi ameliyatının en yaygın nedeni, osteoartritin neden olduğu şiddetli ağrıyı gidermektir. Diz protezi ameliyatına ihtiyaç duyan kişiler genellikle kısa mesafe yürüme, merdiven çıkma ve inmede şiddetli ağrı yaşarlar.

Yaşı, kilo, aktivite seviyesi ve genel sağlık durumunuz göz önünde bulundurularak çeşitli diz protezi protezleri ve cerrahi teknikler arasından seçim yapılabilir. Eskiden diz protezi daha çok ileri yaş operasyonu olarak görülürdü, günümüzde malzeme teknolojisi geliştiği için protez ömrü daha uzundur, ihtiyaç duyulması halinde daha erken yaşlarda da yapılabilir.

Hastanın diz protezi ameliyatı için uygun olup olmadığına karar verirken dizin hareket açıklığı, stabilitesi ve gücü değerlendirilir. Görüntüleme sistemleri hasarın boyutunu belirlemeye yardımcı olur.

Diz protezi ameliyatı bölgesel veya genel anestezi altında uygulanır. Ameliyat 45 ila 90 dakika arasında sürer. Her iki diz aynı gün ameliyat edilebilir. Hasta herhangi bir destek kullanması gerekmeden üçüncü haftanın sonunda yürüyebilir. Ameliyattan 1 ay sonra herhangi bir destek olmadan tam anlamıyla hasta günlük yaşantısına geri dönebilir.

Ameliyattan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Hastamızın ameliyat sonrasında ilk akşam ağrı olmaması için “ağrı pompası” dediğimiz bir aygıt kullanmaktayız ve yürümelerini istememekteyiz. Ertesi gün ise fizyoterapistler hastamızı yatak kenarına oturtmaya yardımcı olurlar. Hasta eğer kendini iyi hissederse birkaç adım atmalarını istiyoruz.

Ameliyattan sonra 2. günde hastamızı koridor yürüyüşlerine başlatıyoruz. 3. gün ise merdivenden çıkmalarını öğretiyoruz. Yaklaşık 3-4 gün sonra taburcu olabiliyorlar.

Hastaneden ayrıldıktan sonra evde veya bir merkezde fizik tedaviye devam edilmesi gerekebilir. Egzersizler verilen talimatlara uygun şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.

Ameliyattan üç ila altı hafta sonra, genellikle alışveriş ve hafif temizlik gibi günlük aktivitelerin çoğuna devam edilebilir. İyileştikten sonra yürüyüş, yüzme gibi düşük etkili aktiviteler yapılabilir. Ancak koşu, kayak, tenis ve temas veya atlama gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Diz protezi şiddetli ağrıların azalmasını, hareket yeteneğini ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayan, hasta memnuniyetinin çok yüksek olduğu bir ameliyattır.