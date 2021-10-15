Diz kireçlenmesi nasıl tedavi edilir?

Osteoartrit (OA), artritin en yaygın türüdür. Diz kireçlenmesi kıkırdak yani diz eklemleri arasındaki yastık bozulduğunda olur. Kireçlenme ağrı, sertlik ve şişmeye neden olabilir. Diz kireçlenmesi tedavisi rahatsızlığı gidermeye ve hasarı yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca yaşam kalitenizi iyileştirebilir ve günlük aktivitelerinizi daha rahat yapabilmenize yardımcı olabilir.

Tedavi seçenekleriniz bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır. Bunlar tıbbi geçmişinizi, ağrı düzeyinizi ve diz kireçlenmesini günlük yaşamınız üzerindeki etkisini içerir. Tedavi genellikle terapilerin ve yaşam tarzı seçimlerinin bir kombinasyonunu içerir.

Sağlıklı kilonuzu koruyun

Şu anda fazla kilonuz varsa, birkaç kilo vermek bile kireçlenmeyi önlemeye yardımcı olur. Kilo vermek eklemlerinizdeki baskıyı azaltabilir ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Kilo kaybı ayrıca inflamasyonu ve yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi diğer sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Dizinizde kireçlenme varsa ve aşırı kilolu veya obez olarak kabul ediliyorsanız, doktorunuz muhtemelen kilo vermenize yardımcı olacak bir plan önerecektir.

Düzenli egzersiz yapın

Diz kireçlenmesi varsa egzersiz çok önemlidir. Kilo kontrolüne, diz ekleminizi desteklemek için kasların güçlendirilmesine, enerjinizin yükselmesine ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Bisiklet, yürüme, yüzme veya diğer su aerobiği, yoga, germe, güçlendirme ve dengeleme egzersizleri yapılabilir.

Sabit bir bisiklete binmek, diz eklemlerinize baskı uygulamadan kuadriseps ve hamstring kas gruplarındaki gücü korumaya da yardımcı olabilir. Bu kasları, oturma pozisyonundan ayağa kalktığınızda uyluklarınızın önünde ve arkasında kullanırsınız. Ayrıca diz stabilize etmeye yardımcı olurlar. Bir doktor veya fizyoterapist, uygun bir program hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Enjekte edilebilir steroidler

Şiddetli ağrı ve iltihaplanma için, doktor doğrudan eklem içine ilaç enjekte edebilir. Bunlar geçici bir rahatlama sağlayabilir, ancak uzun vadeli çözüm sunmazlar. Sık steroid enjeksiyonları da olumsuz yan etkilere neden olabilir, bu nedenle doktor genellikle bu tedavileri sınırlayabilir.

Enjekte edilebilir hyalüronik asit preparatları

Kıkırdak beslenmesi eklem sıvısı ile olur. Osteoartritte eklem sıvı süretimi artmış ancak kalitesi ve kıkırdak besleyebilme özelliği azalmıştır. Bu nedenle sentetik eklem sıvısı yani hyalüronik asit prepearatları, hastanın geri kalan kıkırdak rezervini korumak amacı ile yapılabilir.

Cerrahi tedaviler

Eklem ağrısı şiddetli hale gelirse ve diğer tedaviler yardımcı olmazsa, doktor ameliyat önerebilir. Diz kireçlenmesini tedavi etmek için çeşitli cerrahi seçenekler vardır.

Artroskopik cerrahi, cerrahın dizin içini görüntülemek için bir tür kamera olan artroskop kullandığı minimal invaziv bir prosedürdür. Bunu yaparken, aynı zamanda bir yaralanmayı onarabilir veya sağlıklı eklem dokusunu daha iyi korumak için eklemdeki kemik parçaları gibi kalıntıları temizleyebilirler. Bu, semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir ve total diz cerrahisinden daha az invazivdir. Diz artroskopisi ile eklem temizliği yapmak çok basit bir işlem olsa da maalesef osteosrtritli hastalarda yapılacak artroskopik işlemlerin faydası sınırlı olur.

Eğer eklemin sadece bir tarafta kemiği etkileyen diz erken evre kireçlenme varsa, osteotomi operasyonu uygulanabilir. Bu prosedürde deforme olmuş olan tibia kemiği kesilir ve yeniden şekillendirilir. Bu, yaralı kısımdaki baskıyı alır ve kemiklerin hizasını düzeltir. Hasta, 60 yaşın altında ve fazla kilolu değilse, dizin sadece bir tarafında ağrı varsa, çoğunlukla aktivite veya uzun süre ayakta durma nedeniyle oluşan kireçlenme varsa uygun olabilir. Bu tür bir ameliyat, eklem hasarının ilerlemesini durdurmaya veya yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Dizin tamamı bozulmamışsa yani sadece yarısında kıkırdak aşınması varsa bu durumda yarım diz protezi (unikondiler) yapılabilir. Eğer dizin tamamında kıkırdak aşınması varsa, diz son evreye gelmişse budurumda total diz protezi uygulanabilir. Total diz protezi ile cerrah hasarlı doku ve kemik kaldırılabilir ve yapay bir eklem ile diz eklemi değiştirilebilir. Bu açık veya minimal invaziv cerrahi ile yapılabilir.

Aktivite düzeyi ve bireyin genel sağlığı gibi faktörler, hasta için hangisinin en iyi cerrahi seçeneği olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur.