Diz Kapağı Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Yöntemleri Neler?

Patella olarak adlandırılan diz kapağı, yassı ve küçük bir yapıdadır. Patellanın görevi, üst kaslardan aldığı kuvveti alta iletmek ve dizin bükülmesini sağlamaktır. Diz kapağının farklı pozisyonlara kayması, yaygın görülen diz kapağı ağrılarının nedenleri arasındadır. Diz kapağı ağrısının nedenleri ve nasıl geçeceği konusunda yazıyı sonuna kadar okuyabilirsiniz.

Diz Kapağı Ağrısı Neden Olur?

Diz kapağı ağrısının nedenleri oldukça fazladır. Aşırı yüklenme durumunda, eklemlerde olan kıkırdak doku, bir süre sonra aşınır duruma gelir. Aşınmanın fazla olması, kıkırdak doku yok olmaya başlar. Doku yok olduğunda, yaralanmalara, diz kapağının kaymasına, iltihaplanma oluşmasına yol açar. Hastalık nedeni birbirinden farklı olsa bile, ağrının neredeyse tamamı, diz kapağının üzerinde yaşanmaya başlar. Meydana gelen ağrılarda müdahale hekim tarafından teşhisten sonra yapılır.

Diz Kapağı Ağrısı Neye İşarettir?

Gündelik yaşam içerisinde, yürüme, koşma, sürekli hareket etme gibi durumlarda, diz kapakları aşırı yük altında kalırlar. Diz ekleminde yaşanan bu zorlamalar, ağrıların yaşanmaya başlamasına ve ilerlemesine yol açar.

Diz kapağı ağrıları yoğunlukta, travma, yaşlılık, yorgunluk, aşırı şekilde kullanma ve yıpranma gibi nedenlerden ortaya çıkar. Teşhisin yapılabilmesi için ilk olarak hasta öyküsü alınır. Daha sonrasında fiziki müdahale gerçekleştirilir ve teşhis konulur. İlaç tedavisi gerekiyorsa, tanı işleminden sonra başlatılabilir.

Diz kapağında meydana gelen ağrılar, halk arasında fazla kilolar şeklinde yorumlanır. Ancak diz kapağında oluşan ağrılar sadece fazla kilolara bağlı değildir. Diz kapağı ağrıları çeşitli ciddi sorunlara işaret edebilir. Diz kapağı bölgesinde meydana gelen ağrıların, bazı işaret ettiği sorunlar şöyledir.

- Ön çapraz bağların yaralanmış olması

- Menisküs yırtıkları

- Kıkırdak aşınması

Diz kapağında meydana gelen ağrılar, bu tür ciddi sorunlara işaret ediyor olabilir. Bu nedenle diz kapağında sürekli olarak ağrı şikayetinde bulunan kişilerin, uzman kişilerle görüşmesi gerekebilir. Yapılan tetkiklerden sonra, diz kapağı ağrısının nedeni ve işaret ettiği bulgular tam tespit edilebilir. Buna göre tedavi yöntemi uygulanabilir.

Diz Kapağı Ağrısı Nasıl Geçer?

Diz kapağı ağrısında önem verilmesi gereken nokta doktora başvurmaktır. Çünkü diz kapağında meydana gelen hasar tam olarak bilinemezse, tedavi uygulanamaz. Diz kapağının yerinden kaymış olması veya yaralanmış olması nedenleri olabilir. İlk aşama tanı aşamasıdır. Tanı konulduktan sonra tedaviye başlanır.

Hafif komplikasyonlar nedeniyle diz kapağı ağrısı yaşanıyorsa, çeşitli ilaç tedavileriyle giderilebilir. Diz kapağında kayma yaşanmışsa, doktor kararıyla bunun yerine konulması için cerrahi müdahale gerekebilir. Bunun dışında fazla kilolara bağlı olarak diz kapağında ağrılar yaşanıyorsa, buna yönelik çözümler bulunabilir.

- Yere oturup, bacaklarınızı öne doğru uzatınız. Dizlerinizi düz olacak şekilde uzattıktan sonra, topuğunuzu 5 saniye kadar havaya kaldırmaya çalışın. Bunu her defasında 10 sefer tekrarlayın.

Bu egzersiz, bazı diz kapağı ağrılarının çözümü olabilir. Uzman doktorlardan öneriler almanız, sağlığınız açısından fayda sağlayacaktır. Diz kapağı ağrısı yüklenmeden meydana gelmiş ve geçiciyse, bazı egzersizler uygulanabilir. Belirttiğimiz egzersizi yüklenmeden dolayı diz ağrılarında yapabilirsiniz.

Diz Kapağı Ağrısı Yöntemleri Neler?

Diz kapağı ağrılarını ara sora yaşıyorsanız, dikkat etmeniz gerekebilir. Ciddi sorunlar şu anlık görünmese bile ilerleyen dönemlerde bundan daha fazla şikayet etmeye başlayabilirsiniz. Diz kapağında ağrıları yaşamamak için bazı püf noktalara dikkat etmelisiniz.

- Dizlerinize mümkün olduğu kadar yüklenmeyin. Sürekli ayakta kalma durumundaysanız, 20 dakikada 1 kez 5 dakikalık dinlenme periyotları oluşturmalısınız.

- Dizleriniz ağrıyorsa, onu zorlayacak kadar koşu, yürüyüş yapmamalısınız. Ağır malzemeler kaldırmaktan kaçınmalısınız.

- Dizlerinizi daima dinlendirecek pozisyonlarda tutmalısınız.

- Fazla kilolar, dizlerin daha çok yorulmasına neden olurlar. Bunlardan kurtulabilirsiniz.