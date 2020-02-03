Diz ağrıları, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkeste dönem dönem görülebilen bir rahatsızlıktır. Kimisinin ana nedenleri arasında çevresel ve genetik faktörler yer almaktadır. Bunun dışında spor ve egzersiz yaparken aşırı zorlama, sinir sıkışmasına neden olabilir. Sürekli devam eden ve ne yapılırsa yapılsın geçmeyen ağrılara, kronik diz ağrısı teşhisi konulmaktadır. Bazı dönemlerde ise mevsimsel olarak ortaya çıkabilir.

Diz Ağrısı Neye İşarettir?

Diz ağrıları, birçok farklı hastalığın ön belirtisidir. Bu hastalıkların başında romatizma geliyor. Aynı zamanda diz kapağı ve eklemlerinde ortaya çıkan kireçlenmeler de en büyük işaretlerden biri olarak görülebilir. Bunun dışında kıkırdak erimesine bağlı nedenlerle ortaya çıkan semptomlar arasında da diz ağrısı bulunmaktadır. Yaşa ve aşırı kiloya bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar ise çok daha şiddetli ve uzun süreli olabilir.

Diz Ağrısı Nedenleri Neler?

1- Kış hastalıkları: Grip ve nezle gibi kış aylarında sıklıkla görülen hastalıklar, eklem ağrılarına neden olabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte vücudun birçok uzvunda ve bölümünde şiddeti hastadan hastaya değişen ağrı bulgularına rastlanmaktadır. İyileşme dönemine girilmesi ile birlikte bu ağrılar da hızla ortadan kalkar.

2- Yaralanmalar: Çeşitli kazalar ve yaralanmalar diz kapaklarında ve eklemlerinde ağrıya ve şişliğe sebep olabilir. Özellikle post-travmatik adıyla bilinen yaralanmalar da tıbbi müdahale ve cerrahi işlemler gerekebilir.

3- Kramp: Spor ve egzersizlerden sonra bacak bölgesinin tamamına kramp girebilir. Kramplar geçene kadar hem eklemlerde hem de diz kapaklarında ağrı semptomları gelişebilir.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

1- Soğuk kompres: Ağrıların son derece şiddetli hissedildiği dönemlerde diz kapağının üstünde şişlikler meydana gelebilir. Şişlikleri indirmek ve ağrıyı azaltmak için soğuk kompres uygulamaları evde yapılabilir. Soğuk kompres, sadece on - on beş dakikalık sürelerde ağrıyan bölgede tatbik edilir. Günde bir ya da iki kere yapılması tavsiye ediliyor.

2- İstirahat: Özellikle elli yaş üstü kişilerde şiddetle hissedilen diz ağrılarını dindirmek için istirahat şarttır. Merdiven inip çıkmak, uzun süreli yürümek, spor ve egzersiz yapmak bu dönemlerde kesinlikle uzak durulması gereken hareketlerdir.

3- Krem ve jeller: Diz ağrısına iyi gelen krem ve jeller doktorların tavsiyesi ve reçetesi ile birlikte temin edilebilir. Sargı bezi vasıtasıyla krem sürülen dizlerin hava ile teması kesilir.

Diz Ağrısına İyi Gelen Besinler

1- Meyveler: Beslenme alışkanlıkları, vücudun tamamında ortaya çıkan ağrıların çok daha az ya da çok hissedilmesine doğrudan etki eder. Her türlü meyve, içerdiği yüksek vitamin ve protein oranı sayesinde diz ağrılarının çok daha az hissedilmesini sağlamaktadır.

2- Havuç: Göz sağlığına iyi geldiği bilinen havuç, aynı zamanda diz ağrısının geçirilmesi için de tüketilebilir. Salatalarda da kullanılan havuç, pişirilerek de tüketilebilir.

3- Sirkesi: Özellikle elma sirkesi hem dahili hem de harici olarak kullanılabilir. İltihaplı ağrılarda enfeksiyonun önce durmasını sonra gerilemesini sağlayan organik sirkeler tercih edilmelidir.

Spor İle İyileşir mi?

Sadece sağlıklıyken ve ağrı semptomları mevcut değilken egzersiz yapılmalıdır. Dizlerde şiddetli ağrı ya da şişlik varken spor yapmak, bölgeyi daha çok zorlayacağı için daha riskli sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Diz Ağrısı Kimlerde Daha Sık Görülür?

Çocuklara oranla yetişkinlerde diz ağrısı semptomları daha sık gözlemlenir. Bununla birlikte elli yaş üstü kişilerde görülme oranı yüzde yetmiş oranında daha fazladır. Kendisine obezite teşhisi konulmuş kişilerde ise bel ve ayak ağrısı dışında diz kapağı ağrıları da sıklıkla görülmektedir. Devam eden şikayetlerde mutlaka bir uzman yardımı alınmalıdır.