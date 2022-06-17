Diz ağrıları son yıllarda çok sık karşılaştığımız yaşam kalitemizi düşüren problemler arasında yer alıyor. Yaş ilerledikçe diz ağrıları şikayeti artmakta bu da beraberinde kişinin iş hayatını sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Fizyoterapist Necdet Döner diz ağrılarının nedenlerini açıklıyor.

Diz Ağrısı Neden Olur?

Diz ağrılarının bir çok nedeni olabilir. En önemli nedenlerinden birisi de fazla yük altında olan dizler devamlı kullanıldığı zaman eklem kıkırdak dokusunun deforme olmasıdır. Bu kıkırdak doku zamanla yok olabilir bu kez de kemik yüzeylerine zarar verir. Bu da osteoartrit yani diz kireçlenmesine neden olabilmektedir. Zorlanma, yaşlanma, menisküs yırtığı, mekanik problem, iltihabi problemler diz ağrısına sebep olabilecek faktörlerdendir.

Peki diz ağrılarında ne yapalım?

Öncelikle fazla kilolarınız varsa onlardan kurtulun. Fazla kiloları vücudumuzun büyük kısmını taşıyan diz eklemine biner ve zamanla diz eklemi zorlanır. İdeal kilonuz neyse o kiloda kalmaya çalışın. Fizyoterapist Necdet Döner mutlaka egzersiz yapılması gerektiğinin altını çizerek vurguluyor. Diz çevresindeki kaslarınızı güçlendirin ki diz eklemine binen yük azalsın. Egzersizin diz ağrılarında önemli rolü vardır. Düşük şiddette fiziksel aktiviteleri haftada 3-5 kez ve 30-45 dakika yapılması diz ağrılarınızı önemli ölçüde azaltır, kaslarınızı güçlendirir, fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitenizi arttırır. Yürüme, bisiklet sürme, çömelme gibi basit egzersizleri kendinizi çok fazla yormadan yapabilirsiniz.

Otururken dizlerinizi büküp üzerinde oturmayın diz eklemi içerisindeki basıncı arttırır. Bacak bacak üzerine atmayın. Ofis çalışanı iseniz masa sandalye seçimi ve oturuş pozisyonuna dikkat ediniz bu hareketler diz eklem kıkırdağını zorlayıcı hareketlerdir. Dizlerim ağrıyor diye hareket etmemezlik yapmayın. Diz ağrıları için instagramda @necdetdoner hesabımda uygulamalı diz egzersizlerini bulabilirsiniz.

Diz ağrısında yapabileceğiniz egzersizler

Ellerinizi ensenizde birleştirin ve 10 kez yere çömelip kalkın günde 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz. Yere veya koltuğa dizinizi uzatarak oturun.Dizinizin altına bir rulo havlu koyun ardından günde 3-4 kez, 5 saniye tutarak 10 tekrarlı olacak şekilde havluyu dizinizle bastırın ve bırakın. Aynı şekilde pozisyonunuzu bozmadan bu kez bir yastığı dizlerinizin arasına koyun ve sıkın.Günde 3-4 kez 10 tekrarlı olacak şekilde yapabilirsiniz. Sırt üstü uzanın ellerinizle bir dizinizi çekin ardından ayağınızı yukarıya doğru kaldırın arka baldır (hamstring) kas grubunun gerildiğimi hissedin 5 saniye tutarak 10 tekrar yapabilirsiniz. Yüz üstü uzanın bir ayağınızın altına rulo havlu koyun ardından ayağınızla havluyu ezmeye çalışın 5 saniye tutarak 10 kez tekrarlayabilirsiniz.



