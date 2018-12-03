Deplasmanda oynadığı Muğlaspor'a 3-0 yenilen Diyarbekirspor'da teknik direktör İskender Eroğlu, takımın son haftalardaki başarısız sonuçlardan dolayı istifa ettiğini belirterek, "Son haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra takıma taze bir kan ihtiyacının olduğunu düşündüm. Bu nedenle Diyarbekirspor'un önünü açmak için böyle bir karar aldım. Yönetim Kurulu'na bu sabah istifa dilekçemi sundum. Diyarbekirspor'a kalan maçlar için başarılar diliyorum. Umarım sezon sonunda istedikleri başarıya ulaşır ve de şampiyon olurlar" dedi.

Ligin 5'inci haftasında Diyarbekirspor'u devralan İskender Eroğlu, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 17 puan toplayabilmişti.