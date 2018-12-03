Diyarbekirspor'da İskender Eroğlu istifa etti

Diyarbekirspor'da teknik direktör İskender Eroğlu, 3- 0'lık Muğlaspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.

03 Aralık 2018, Pazartesi 19:32
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Diyarbekirspor'da İskender Eroğlu istifa etti

Deplasmanda oynadığı Muğlaspor'a 3-0 yenilen Diyarbekirspor'da teknik direktör İskender Eroğlu, takımın son haftalardaki başarısız sonuçlardan dolayı istifa ettiğini belirterek, "Son haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra takıma taze bir kan ihtiyacının olduğunu düşündüm. Bu nedenle Diyarbekirspor'un önünü açmak için böyle bir karar aldım. Yönetim Kurulu'na bu sabah istifa dilekçemi sundum. Diyarbekirspor'a kalan maçlar için başarılar diliyorum. Umarım sezon sonunda istedikleri başarıya ulaşır ve de şampiyon olurlar" dedi.

Ligin 5'inci haftasında Diyarbekirspor'u devralan İskender Eroğlu, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 17 puan toplayabilmişti.

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