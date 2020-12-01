Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider olan Diyarbekirspor’un bu haftaki rakibi Ofspor. Maçın Diyarbekirspor için bir başka önemi var. 5 sezon önce Ankara’da Play-Off finalinde Ofspor’a penaltılarla yenilen Diyarbekirspor, 2. Lig’e çıkamamıştı. İki ekip bir anlamda bunun rövanşına çıkacak. Diyarbekirspor, bu maçı kazanarak yenilmezlik serisini 10. maça taşımayı ve ayrıca 10. galibiyetine imza atarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Okan ve Ömer Faruk cezalı

Diyarbakır Stadında yarın saat 13.00’da başlayacak karşılaşmayı Karabük bölgesi hakemi Taner Tuncer yönetecek. Diyarbekirspor’da kart cezalıları Okan Dernek ve Ömer Faruk Ermeç bu maçta forma giyemeyecek. Diyarbekirspor, bu maçın ardında 10 Aralık Perşembe günü ise yine Diyarbakır’da Payasspor ile karşılaşacak.

İHA