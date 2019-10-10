Diyarbekirspor 8 ay sonra deplasmanda kazandı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor 2 Mart 2019 tarihinde 3-1 kazandığı Serik Belediyespor maçından beri deplasmanda kazanamıyordu. Bu özlem Batman’da oynanan bölge derbisi ile son buldu. Komşu kent temsilcisi Medicalpark Batman Petrolspor’la karşı karşıya gelen Diyarbekirspor, çekişmeli geçen karşılaşmada son saniyelerde gelen golle 3 puanın sahibi oldu.

8 ay sonra deplasmanda kazanma başarısını gösteren yeşil-kırmızılı takım, aynı zamanda 8 ay sonra iki maç üst üste galip geldi.