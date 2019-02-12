Diyarbakırlı karatecilerden büyük başarı

19 ilden 250 sporcunun yer aldığı müsabakalarda toplamda 20 madalya elde eden Diyarbakırlı karateciler, Nevşehir’de yapılması planlanan Okullararası Karate Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti. Bayburt’ta gerçekleşen müsabakalarda Sena Kızılaslan, Ece Erdoğan, Amine Akçakmak, Zeynep Akçakmak, Hatun Tek, Yusuf Kaya, Serdar Mamay ve Hüseyin Demir altın madalya, Yakup Akyüz, Yusuf Üngür, Deniz Yazar, Merve Polat, Yağmur Demir ile Şeymanur Cengiz ise gümüş madalya elde eden sporcular oldu. Şilan Kazan, Kasım Tune, Ezgi Kaya, Zeynep İkbal Güler, İbrahim Özden ve Bilal Emre Bayram ise Diyarbakır adına bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü ve Diyarbakır Karate İl Temsilcisi Ahmet Yazar, Bayburt’ta gerçekleşen müsabakaların oldukça zorlu geçtiğini söyledi. Yazar, "Zorlu geçen müsabakalarda çok önemli başarılar elde ettik. Sporcularımız toplamda 20 madalya elde ederek, Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiler. İnşallah Türkiye finallerinde sporcularımız başarılı olan ve Diyarbakır’a madalya kazandırırlar" dedi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şeyhmus Kızılaslan da Bayburt’ta çok iyi ağırlandıklarını belirtti. Kızılaslan, şöyle dedi:

"Bayburt Karate İl Temsilcisi İdris Gürbüze, Diyarbakır karate kafilesine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müsabakaların başlangıcından sonuna kadar çok iyi ağırlandık. Bu nedenle çok mutluyuz. Müsabakalara katkı sunan herkesi de kutluyorum.”