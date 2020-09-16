Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı belirlenen 15 kişi, öğrenci yurduna konuldu.

Kentte, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde tedavi ediliyor. Bu kişilerle temasta bulunanlardan ise 14 gün evlerinde izole olmaları isteniyor.

Yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen biri kadın 15 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'na yerleştirildi.

Bez ve mama için çıktığını öne sürdü

Sur ilçesine bağlı kırsal Mermer Mahallesi Hamuryazar mezrasında oturan Mensur Açıkgöz, eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla kendisinin de karantinada kalması gerektiğini fakat bu urala uymadığı için yurda yerleştirildiğini söyledi.

Çocuklarına bez ve mama almak için evden çıktığını iddia eden Açıkgöz, "Benim 3 aylık kızım, 15 aylık da oğlum var. Her ikisinin mamasını ben veriyorum, altlarını ben bağlıyorum. İl merkezine ihtiyaçlarımızı görmek, çocuklarım için bez ve mama almak için eczaneye geldim. Köyde bakmak zorunda olduğum hayvanlarım var. Bakacak kimse yok, eşim hasta." dedi.

Kurala uymadığından pişmanlık duyduğunu aktaran Açıkgöz, "Jandarma beni evime bıraksın, gelsin kontrol etsin. Bir daha evden çıkmayacağım." ifadesini kullandı.