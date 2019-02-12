Diyarbakır’da basketbol müsabakaları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol çeyrek final müsabakaları Diyarbakır’da sona erdi. Toplam 10 ilden, 144’ü kadın olmak üzere 288 sporcunun yer aldığı müsabakalar, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Seyrantepe ve Köşkler spor salonlarında gerçekleşecek müsabakalara 14 idareci ve 20 antrenör katılım gösterdi. Sporcu, antrenör ve idarecilerin zaman zaman Diyarbakır’ı gezme fırsatı bulduğu müsabakalarda, birinci olan ekipler, Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final basketbol şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine katıldı. Şube Müdürü Akın Erim, yöneticiler, antrenörler ve sporcularında yer aldığı ödül töreninde Demir, başarılı olan ekipleri kutladı. Demir, Diyarbakır’a gelen tüm takımların çok iyi maçlar çıkardıklarını ve herkesi gönülden kutladığını belirtti. Demir, tek şampiyonun olduğu müsabakalara emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti. Demir, "Güzel ve sorunsuz bir etkinliği daha sonlandırdık. Bu etkinlikte emeği olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Onların başarılı ve içten çalışmalarıyla bu etkinliğimizi sorunsuz bir şekilde tamamladık. Kentimize gelen ve bu şampiyonada başarılı olan ekipleri de yürekten kutluyorum. İnşallah Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final basketbol müsabakalarında da başarılı olurlar" dedi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, başarılı olan ekiplere ödül verdi.

İHA