Online dizi-film sektöründe her geçen gün rekabet kızışıyor. Disney+ Plus'ın da dijital film ve dizi platformları arasına dahil olmasının ardından sektördeki rekabet iyice kızıştı. Netflix, BluTV, Exxen, PuhuTV, Gain ve Amazon Prime’ın ardından Disney+ Plus, Türkiye pazarına giriş yaptı. RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'deki yayın hayatına başladı. Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip. Peki, Disney Plus Türkiye üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL? Disney Plus nasıl alınır, nasıl üye olunur? Disney Plus yerli ve yabancı içerikleri neler? İşte detaylar...

Disney Plus Türkiye üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL?

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ bugün Türkiye’de yayın hayatına başladı, üyelik fiyatı aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL’ye denk geliyor. Ayrıca iOS ve Android uygulamaları üzerinden uygulama içi satın alma özelliği ile de üye olabiliyorsunuz.

Disney Plus nasıl alınır, nasıl üye olunur?

Dünyanın en büyük dizi, film, animasyon yapımlarının sahibi The Walt Disney Company, online platformu Disney+ Plus ile Türkiye'de yayınlara başladı. disneyplus.com/tr-tr adresine girdikten sonra üyelik kaydınızın ilk adımı olarak mail adresinizi girmeniz ve Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamanız gerekiyor. Şifrenizi belirledikten sonra indirimli üyeliğinizi tamamlayacak olan ödeme bilgilerinizi giriyorsunuz.

Disney Plus kaç kişilik? Aynı anda kaç kişi kullanabilir?

Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyor. Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturabilirsiniz. Hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içeriklere ulaşabiliyor.

Disney Plus yerli ve yabancı içerikleri neler?

Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebiliyor. Ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri 'Çocuk Profili' ile belirli yaşlara özel içerikler de sunan Disney+ Plus, Luka gibi Pixar içeriklerini de bünyesinde barındırıyor.

Disney Plus'taki yerli diziler:

Kaçış (Engin Akyürek)

Gri (Timuçin Esen)

Avcı (Pınar Deniz)

Dünyayla Benim Aramda (Demet Özdemir, Buğra Gülsoy)

Disney Plus'taki yerli filmler:

Recep İvedik 7

Kral Şakir: Geri Dönüşüm

Disney Plus'ta karşımıza çıkacak olan yabancı orijinal yapımlar şöyle:

Pam & Tommy

How I Met Your Father

The Dropout

The Kardashians

Disney Plus'ın yayınlayacağı sevilen içerikler:

The Simpsons

The Walking Dead

Lost

American Horror Story

Grey’s Anatomy

How I Met Your Mother

Desperate Housewifes

Star Wars’un Disney+ orijinal içerikleri olan “The Book of Boba Fett” ve her iki sezonuyla “The Mandalorian”ın yanı sıra heyecanla beklenen “Obi-Wan Kenobi” dizilerine erişebiliyorlar. Lansmanla birlikte kullanıcılar, Oscar adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi”, “Eternals”, “Avengers: Endgame”, “Captain Marvel”, “Black Widow”’u içeren 60'tan fazla Marvel filmi ve “Ms. Marvel”, “Loki”, “WandaVision” ve “Hawkeye” dahil 80’den fazla Marvel serisine erişebiliyorlar. Disney+, “She-Hulk” ve Samuel L. Jackson’ın yer aldığı “Secret Invasion”’ı sırada gelecek orijinal yapımlar arasında duyurdu.

Yine yapılan duyuruya göre "Oyuncak Hikayesi" serisinin tamamı, iki Oscar ödüllü “Soul”, Oscar Ödülü adayı "Luka" ve son dönemin öne çıkan animasyonlarından “Kırmızı” ve bundan sonra yayınlanacak tüm Disney ve Pixar içerikleri de Disney+’ta olacak. Oscar ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya”, “Karlar Ülkesi” filmleri ve Walt Disney Animation Studios'a ait 100'den fazla yapımının yanı sıra "Raya ve Son Ejderha" ve “Mulan (2020)” gibi Disney filmleri de platformda yerini alan içerikler arasında bulunuyor.

Ayrıca, Emma Stone’un “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar ödüllü “Cruella”, Dwayne Johnson ve Emily Blunt ile “Jungle Cruise” ve Tom Hanks ile tekrar hayat bulmaya hazırlanan Disney+ orijinali Pinokyo gibi Disney’in tüm canlı aksiyon filmleri de Disney+’ta yer alıyor. “Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi”, “Fineas ve Förb” ve “Zatonya” da dahil olmak üzere yüzlerce Disney Channel çizgi dizisi, orijinal filmi ve özel bölümü de yine Disney+ üyelerine sunuluyor.