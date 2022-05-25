Dişlerimiz görünüş açısından büyük önem taşır

Dişlerin görünümü insanların sosyal hayatını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir. Hoş bir gülümseme, kişinin özgüvenini önemli ölçüde artırır, bu da kişinin hem iş hem de özel yaşamını olumlu etkiler. Güzel bir gülümsemeyi oluşturan en önemli yapı taşı dişlerdir. Her bir dişin güzelliği bir arada güzel bir gülümsemeyi oluşturmaktadır. Dişlerin güzelliğini etkileyen faktörler de, dişin rengi ve şeklidir.

Herkes dişlerinin bembeyaz olmasını ister!

Koyu renkli dişler kirli bir görünüm yaratır ve tercih edilmez. Tertemiz bir dişin rengi yine de sarı olabilir. Dişin rengini mine ve dentin dokusu belirler. Dişin rengi kişinin cilt rengiyle beraber incelenir. Çok beyaz tenli bir bireyin dişlerindeki en ufak sarılık göze batarken, siyahi bireylerin dişlerin dişlerinin rengi çok sarı olmadığı sürece göze beyaz gözükür.

Dişlerin rengini açmanın tek yolu diş beyazlatma işlemidir. Diş hekimi kontrolünde yapılan 20-30 dakikalık beyazlatma işlemi ile dişlerin rengi 2-3 tona kadar açılır. Beyazlatma işleminin kalıcı hale gelmesi için 2 hafta renkleştirici gıdaların tüketilmemesi önerilir. Bu tarz gıdaları tüketmek zorunda olan kişiler, beyazlatıcı etkinin pekiştirilmesi için özel diş macunu veya ev tipi beyazlatma kullanır.

Evde diş rengi beyazlatılmamalıdır!

Ev tipi beyazlatma veya beyazlatıcı diş macunlarının tek başına dişlerin rengini açabilme ihtimali yoktur, çünkü dişlerin rengini açan peroksit maddesi macun ve ev tipi beyazlatmada çok düşük konsantrasyonlarda kullanılır. Yüksek doz konsantrasyonlu peroksitin kontrolsüz kullanımı başta diş eti olmak üzere çevre dokulara zarar vereceğinden ev tipi beyazlatıcıların ve macunların içinde bulunmaz.

Dişlerin estetiğini belirleyen bir diğer faktör de dişin şeklidir

Dişin şeklini; uzunluğu, genişliği ve formu belirler. Dişlerde bulunması istenilen ideal bir en boy oranı vardır. Bu altın oran elde edildiğinde dişin şekli göze güzel görünür. Ayrıca dişler yuvarlak, köşeli, konik, üçgen, dikdörtgen gibi farklı formlarda olabilir. Hangi formun kişiye yakışacağı; kişinin yüz tipine, cinsiyetine ve kişisel tercihine göre değişmektedir.

Genellikle konik veya üçgen yapılı dişler yan yana düzgün dizilse bile arasında boşluklu görüntü oluşur. Bazen dişlerin daha uzun olması veya daha geniş olması istenebilir. Tüm bu şekil değişiklikleri ancak dişlerin porselen veya estetik dolgu malzemesi ile kaplanması sonucu elde edilebilir. Porselen laminate veneer ismi verilen yaprak porselen uygulaması veya bonding adı verilen estetik dolgu uygulaması sonucu dişlerin rengi ve şekli aynı anda değiştirilebilir.

Diş estetiğinde hangi uygulamanın tercih edileceği kişinin ihtiyacına ve isteğine göre uzman hekim tarafından belirlenir.

Diş eti estetiği hakkında merak edilenler

Güzel bir gülüşü oluşturan diğer yapı taşı diş etleridir. Diş eti çekilmesi, diş etlerinde yoğun pigmentasyon sonucu renkleşme, diş etlerinin uzun olması gibi sorunlar diş eti estetiğini bozmaktadır.

Diş eti estetiğine yönelik uygulamalar yapılmadan önce diş etlerinin tam sağlıklı olması gerekmektedir. Diş taşı temizliği ve sonrası hastaların özenli diş bakımı ile iki hafta içerisinde diş etinde bulunan problemler giderilir. Sonrasında estetik işlemlere geçilebilir.

En sık uygulanan diş eti işlemi, gingivektomi adı verilen fazla diş etlerinin alınmasıdır. Fazla diş etlerinin alınması ile ideal diş boyları elde edilir, diş eti seviyeleri eşitlenir. Ortodontik tedavilerden sonra veya lamina tedavisinden önce sıklıkla uygulanır. Gingivektomi uygulaması 15 dakika süren ağrısız ve kanamasız bir işlemdir.

Gülüş estetiği

Gülümseme esnasındaki tüm dişler ve diş etlerinin dudak ile bir bütün olarak ilişkisi, gülüş estetiğini oluşturur.

Gülüş estetiğini, dişlerin doğallığını bozmadan iyileştirmenin tek yolu ortodontik tedavidir. Ortodontik tedavi ile dişlerin ideal şekilde seviyelenmesi ve hizalanması sağlanır. Dikey yönde diş seviyeleri ile gülümseme ve istirahatte görünen diş miktarı, yatay yönde gülüş genişliği, ön arka yönde dişlerin ileri itim miktarı ve dudağı desteği ayarlanır.

Ortodontik tedavi yöntemleri arasında tel tedavisi, şeffaf plak tedavisi ve lingual ortodontik tedavi bulunur. Bu tedaviler arasından hastaya uygun olanı seçilir. Ortodontik tedavi sonrası diş ve diş eti estetiğini geliştirecek uygulamalar da ilave olarak uygulanabilir.

Gülüş tasarımı birçok faktörün değerlendirilmesi gereken komplike ve çok aşamalı işlemler bütünüdür. Her işlemin eksiksiz yapılması şart değildir, ilk muayene randevusunda hastayı en çok rahatsız eden problemler saptanır ve tedavi süreci hasta ile hekimin ortak çalışması sonucu planlanır.