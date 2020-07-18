Özel eğitim normal gelişim göstermeyen bireyler için hazırlanmış eğitimlere verilen isimdir. Gelişimi normal olmayan kişiler için bazı durumlarda özel eğitim alma durumu gerekmektedir. Bu yüzden özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olmak amacıyla özel eğitim kurumları mevcuttur. Disleksi son yıllarda özel eğitim gerektiren bir hastalık olarak gündeme gelmiştir. Daha önceki yıllarda görülme sıklığı daha azken birçok farklı nedenden dolayı disleksi görülme sıklığı son yıllarda artış göstermiştir. Buna bağlı olarak dislektik bireylerde tanınmaya başlamış ve disleksi özel eğitim kurumlarında ve normal eğitim kurumlarında önemli bir konu haline gelmiştir.

Disleksi nedir?

Halk arasında disleksinin anlamı öğrenme güçlüğü olarak bilinir. Ancak disleksi hastalığı çocuklarda zeka geriliği anlamında anlamına gelmektedir. Dislekside durum öğrenme bozukluğudur. Beynin sol ön lobunda konuşmada etkili olan mekanizma bulunmaktadır. Disleksi hastalarında beynin sol lobu kullanma zorluğu çekilmektedir. Bu durumda disleksi hastalarının konuşma zorluğu çekmeleri görülmüştür.

Disleksi hastaları konuşma bozuklukları hızlı konuşma veya yavaş konuşma şeklinde görülebilir. Dislektik bireyler zeka geriliği olan bireyler değildir. Aksine zeki ve çalışkan öğrenciler olmaktadır. Ancak disleksi hastaları beyin fonksiyonları normal bireyler gibi çalışmaz, kelimeleri farklı işlediği için disleksi hastaları yazı da farklı şekilde yazarlar. İlkokul çağındaki çocuklar için disleksi hastalığı sosyalleşmeye engel bir durumdur.

Disleksi hastalığının tanısı için kritik bir dönem mevcuttur. Kritik dönem aşıldığında disleksi hastalığı tespit edilemezse ileriki dönemlerde dislektik bireyler tespit edilememektedir. Son yüzyılda ortaya çıkıp yaygınlaşan disleksi hastalığı öğrenme güçlüğü olarak kendini göstermiştir. Dislektik özellik gösteren hastalara bakıldığında konuşmada, yazmada farklılık, hafızada zayıflık özellikleri ortaya çıkmıştır. Toplumdan topluma farklılık gösteren disleksi hastalığı genel olarak toplumlarda %5 ila arasında olduğu görülmüştür. Bu durumda disleksi hastalığının aslında hızla yayılan önemli bir hastalık olduğunun göstergesidir. Bu yüzden de hastalarına normalleştirmek için dişlektik bireylere eğitim verme durumu ortaya çıkmaktadır.

Disleksi hastalığının belirtileri nelerdir?

Disleksi belirtileri bir çok şekilde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde doğum öncesi ve doğum sırasında ortaya çıkabileceği gibi daha sonraki travmatik bir olay sonucu da disleksi hastalığına yakalanma durumu söz konusudur.

Doğuştan gelen disleksi hastalığı doğum öncesinde veya doğumda gerçekleşecek komplikasyon herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Ancak okul öncesi dönemde çocukların okuma yazma becerileri tam gelişmediği için dislektik bireylerin tanımlanması ilkokul çağında görülmektedir. Dislektik hastalar akranlarına göre okuma ve yazma becerilerinde geride kalır. Okurken ve yazarken D harfini B, P harfini g şeklinde yazar. Hatırlama konusunda zorluk çeken disleksi hastaları doğal olarak ders başarısı da düşüktür.

Disleksi belirtileri şunlardır:

Okuma ve yazmada sorun

Kelimelerin hecelenmesinde problem yaşanması

İnce kas ince motor becerilerini zayıf olması

Fiziksel aktivitelerde gerilik

Konsantrasyon eksikliği

Mantık hataları

Çekingen davranışlar

Dil becerilerinde gerilik

Disleksi tedavisi nasıl yapılır?

Disleksi hastalığı hastanın ömrü boyunca yaşayacağı bir durumdur. Bu sebeple hastalıktan kurtulmaktan ziyade hastalıkla birlikte yaşayabilmenin önemini bilmek önemlidir. Herhangi bir ilaç veya ameliyat durumu bulunmayan disleksi hastalığında ilkokul dönemine gelen çocuklara disleksi tanısı konularak bu konuda özel eğitim almaları sağlanır.

Disleksi hastalığı görülen çocuklarda zeka geriliği olmadığı için bu çocukların sosyalleşmesi için ve akranlarına yetişmeleri için bireyselleştirilmiş eğitim planı çerçevesinde gelişime katkı sağlamak gerekir. Özel eğitim öğretmenleri tarafından dislektik bireyler çocuklar hastalıkların tanıyarak bu hastalıkla hayatlarını sürdürmeyi öğrenir.

Disleksi neden olur?

Disleksi özellikle son yüzyılda ortaya çıkarak oldukça hızla yayılan bir hastalıktır. Disleksi hastalığıns birçok şey sebep olabilir. Ancak ilkokul seviyesine kadar fark edilmeyen disleksi hastalığında daha öncesinde önlem almak mümkün değildir. Disleksi hastalığının tanı ve tedavisi için öncelikle çocuğun okuryazar olması gerekmektedir. Çünkü disleksi hastalığı okuma yazma becerilerinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkar.

Disleksi hastalığının birçok sebebi olabilir. Bunların başında doğum öncesi ve doğum sırasında ortaya çıkacak komplikasyonlar gelir. Aynı zamanda doğum sonrası yaşanacak büyük bir travmada disleksi hastalığına neden olabilir.

Disleksi olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Disleksi olan kişiler zeka geriliği olan kişiler demek değildir. Aksine disleksi olan birçok kişi akranlarına göre çok daha zeki olabilmektedir. Hastaların sorunu sosyalleşememe, okuma yazma becerilerinde gerginlik gibi sorunlardır. Disleksi hastaları kendini ifade etmede zorluk çekerler. Okuma yazma becerileri akranlarına göre geridedir. İnce motor becerileri zayıftır. Konsantrasyonları düşüktür. Kurdukları cümlelerde mantık hataları yer alır. Okumada ve yazmada akıcılık sorunu vardır. Bazı harfleri farklı şekilde yazar bu gibi sorunlar disleksi hastaların özelliğidir. Hastalığı tedavi edilemeyen bir hastalık olduğu için çocuğun disleksi hastalığı ile yaşaması için özel eğitim alması gerekmektedir.