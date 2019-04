CD ve DVD'yi artık iyiden iyiye hayatımızdan çıkarıyoruz. Oyun konsollarında gördüğümüz diskler de tarihe karışıyor gibi görünüyor. Microsoft'un yeni oyun konsolu eski cihazın adını taşısa da, aslında önemli bir yenilikle geliyor: Cihazda disk sürücüsü bulunmuyor. Xbox One S All Digital özel ismiyle satışa sunulması beklenen yeni Xbox oyun konsolunda adından da anlaşılacağı üzere artık her şey 'dijital' ve fiziksel oyun disklerinden söz etmek artık mümkün değil.

1 TB depolama hafızası bulunan konsolun özellikleri mevcut Xbox One S'lerden farklı değil; bu nedenle de konsolun ismi korunmuş sadece 'All Digital' ibaresi eklenmiş.

Söz konusu konsolu satın alanlara ise Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Disk sürücüsü bulunmadığından dolayı haliyle bu oyunlar kullanıcılara 'kod' olarak sunulacak ve kodun hesapta etkinleştirilmesiyle oynanabilecek.

Cihazın Avrupa satış fiyatı da belli oldu. Xbox One S'in diskli sürümü 250 euro fiyat etiketiyle satılırken, disksiz sürüm ise 230 eurodan alıcısına ulaşacak. Yani iki konsol arasındaki fark sadece 20 euro. Diğer bir deyişle iki konsol arasında tercih yapmak aslında çok da güç olmayacak; zira yeni konsolu ile eskisi arasında pek fiyat farkı yok ve oyuncular 20 euro daha fazla ödeyerek diskli konsolu almayı tercih etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

DHA