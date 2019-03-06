Dışarıda Donk yoksa kâbus var!

Yapılan anlaşma gereği Süper Lig'de 2 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Ryan Donk'la ilgili ilginç bir istatistik söz konusu.

Bu sezon ligde 12 deplasmana çıkan Galatasaray, Donk'un oynamadığı dış sahadaki 7 maçın sadece 1'ini kazandı. Donk'suz deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar; Donk'un forma giydiği 5 deplasmanda ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 12 puan elde etti. Hollandalı yıldız, Antalya'da son dakikada attığı golle galibiyeti getirmişti.

(Sabah)



