Dışarıda Donk yoksa kâbus var!

Galatasaray, Hollandalı futbolcunun forma giymediği 7 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Defansif orta sahanın oynadığı 5 karşılaşmanın 4’ünü ise kazandı

06 Mart 2019, Çarşamba 08:40
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Dışarıda Donk yoksa kâbus var!

Yapılan anlaşma gereği Süper Lig'de 2 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Ryan Donk'la ilgili ilginç bir istatistik söz konusu.

Bu sezon ligde 12 deplasmana çıkan Galatasaray, Donk'un oynamadığı dış sahadaki 7 maçın sadece 1'ini kazandı. Donk'suz deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar; Donk'un forma giydiği 5 deplasmanda ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 12 puan elde etti. Hollandalı yıldız, Antalya'da son dakikada attığı golle galibiyeti getirmişti.

(Sabah)


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