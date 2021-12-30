Diş sağlığı ve estetiğinde yükselen tedavi: Dijital diş hekimliği

Dijital diş hekimliği, ağız sağlığını incelemek, teşhis ve tedavi etmek için kullanılan tüm dijital veya bilgisayar tabanlı teknolojileri kapsar. Dijital teknoloji, ağız sağlığının daha iyi değerlendirilmesinden, var olan herhangi bir sorun veya hastalığın teşhis ve tedavisi konularına kadar diş hekimliğini tüm alanlarda dönüştürüyor.

IstaDental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin kurucusu Emre Alkan dijital diş hekimliği hakkında merak edilenleri anlattı:

Dijital diş hekimliği neleri içermektedir?

· CAD/CAM ve ağız içi görüntüleme (hem laboratuvar hem de klinisyen kontrollü)

· Bilgisayar destekli implant diş hekimliği (cerrahi kılavuzların tasarımı ve imalatı dahil)

· Dijital radyografi (ağız içi ve ağız dışı, koni ışınlı bilgisayarlı tomografi dahil)

· Elektrikli ve cerrahi/implant el aletleri

· Lazerler

· Oklüzyon ve TME analizi ve teşhisi

· Fotoğraf (ekstraoral ve ekstraoral)

· Uygulama ve hasta kayıt yönetimi (dijital hasta eğitimi dahil)

· Gölge eşleştirme

Ağız içi kameralar

Küçük kameralar, diş hekimlerinin ağız içini incelemek için kullanılan küçük yuvarlak aynaların yerini hızla alıyor. Bu kameralarla diş, düz bir ekranda istenilen oranda büyütülerek daha ayrıntılı analiz edilebiliyor. Elde edilen görüntüler hasta ile paylaşılarak ağızdaki sorunlar hasta ile daha net bir şekilde paylaşılabiliyor. Ayrıca kronları ve köprüleri dişlerin rengiyle eşleştirmek için laboratuvar teknisyenleriyle de paylaşılarak daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor.

Dijital radyografi

Röntgen işlem, diş hekimliğinde çok uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak, geleneksel röntgen işleminde filmin basılması zaman alıyor, daha pahalı ve fiziksel olarak paylaşılması gerekiyor. Dijital radyografi ise geleneksel röntgene nazaran daha hızlıdır. Dijital radyografide, görüntüler bilgisayar ekranında hemen görülebilir. Dosyalar bir sunucuda/bulutta saklanabilir ve gerektiğinde internet bağlantısıyla uzmanlarla kolayca paylaşılabilir. Ayrıca, dijital radyolojide radyasyona maruz kalma, x-ray kullanımına göre daha azdır.

Ağız içi tarama ve CAD/CAM teknolojisi

Ağız içi tarama ve CAD (bilgisayar destekli tasarım) / CAM (bilgisayar destekli üretim) teknolojisi sayesinde artık tasarım ve üretim çok daha kolay. Tarayıcılar, diş teknisyenlerinin protez (kronlar, kaplamalar, onleyler, inleyler, köprüler, implant destekli restorasyonlar veya takma dişler) tasarlayabilmeleri için ağzın 3 boyutlu dijital görüntüsünü oluşturur. Tasarlanan protezler 3 boyutlu baskı yöntemiyle hızlıca üretilir.

Kanser tarama araçları

Floresan görüntüleme, diş hekimlerinin çıplak gözle görülemeyecek anormallikleri ve kanser belirtilerini görmelerine yardımcı olabilir. Hastalıklar, bu araçlarla erken teşhis edildiğinde, daha erken bir aşamada tedavi edilebilir.