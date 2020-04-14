Diş iltihapları diş etlerinde iltihaplı keseciklerin oluşmasıdır. Bu kesecikler birer bakteriyel enfeksiyon oluşumudur. Diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer? Diş iltihabını giderecek ve iltihabı kurutacak yöntemler nelerdir? Diş eti iltihabı içi uygulanacak olan bir takım doğal çözümlerin ne olduğu ve bu yöntemlerin uygulanması, diş eti iltihabı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Diş iltihapları çoğunlukla tedavi edilmeyen diş iltihapları, diş eti yaralanmaları, geçirilen diş operasyonları gibi nedenler ile oluşmaktadır. Bakteriler diş kökünü istila ederek dişin iç kısımdaki bağ doku, sinir ve damarları etkiler ü. Bakteriler genelde diş çürüklerinden diş köküne sızarlar. Diş eti iltihaplarında; ateş, diş eti şişmesi, boyunda şişlik, diş hassasiyeti, zonklama tarzında ağrı gibi semptomlar görülür.

Diş iltihabına ne iyi gelir?

Diş eti iltihabı için doğal çözümler bulunuyor. Bu çözümler iltihabın kurutulması, ağrıyı azaltmak, şişliği azaltmak gibi birçok semptomun yok edilmesini sağlar.

Sarımsak: Sarımsak içeriğinde doğal bir iltihap önleyici özellik barındırır. Aynı zamanda içerisinde doğal antibiyotik özelliklerini bulundurur. Bu sebeple diş iltihaplarında sarımsak çok etkili bir doğal çözümdür. Aynı zamanda sarımsak diş iltihaplarında oluşan diş ağrısını hafifletir. Taze bir diş sarımsak iltihaplı olan dişin üzerine konularak ağrısı hafifleyinceye kadar çiğnenir. Daha sonra sarımsak çıkarılır ve ağız bol su ile çalkalanır. Farklı bir yöntem olarak sarımsak tozu ile bir tutam tuz karıştırılıp diş üzerine uygulanır ve 10 dakika bekletildikten sonra ağız çalkalanarak yıkanır. Bir farklı yol ise dişe iltihaplı diş üzerine sarımsak yağı uygulamaktır.

Yağ Çekme: Eski bir Ayurveda yöntem olan yağ çekme yöntemi diş eti ağrıları ve diş iltihaplarına iyi gelen bir yöntemdir. Bu yöntem ağızda bulunan bakterilerin azalmasını sağlar. Yağ çekme tekniğinde ağız içine bir çorba kaşığı kadar hindistancevizi yağı konulur. 15 dakika boyunca yutmadan ağız çalkalanır. Bu işlem gün içerisinde iki kez bir ay süreliğine tekrarlanmalıdır.

Karanfil: Diş sorunları ve diş iltihaplarında en etkili doğal yöntem olarak karanfil kullanılır. Karanfilin ağrı kesici, anti bakteriyel, antiseptik özellikle bulunur ve bu özelliklerin her biri diş eti ağrısı, diş ağrısı ve diş iltihaplarını gidermeye yardımcı olur. Bir pamuk parçasının üzerine karanfil yağı damlatılıp, ağrıyan diş üzerine konulduğunda birkaç dakikada etkisini gösterir. Bir başka yöntem olarak da diş üzerine direk bir tane karanfil konulup suyu çıkana kadar çiğnenir ve ağızda 30 dakika tutulur.

Siyah Çay: Siyah çayların torbası diş iltihabı için kullanılabilmektedir. Siyah çay içerisinde tanen isimli bir madde bulunur ve bu madde dişteki iltihaplanmayı ve diş ağrısını giderir. İçerdiği antioksidanlar ile ağız sağlığını destekleyip enfeksiyonların önlemesi sağlanır. Siyah çay torbasını diş üzerine koyup bekleterek bu etkiler sağlanabilir. Çay ister gece boyu ister de daha kısa bir süre diş üzerinde kalabilir.

Elma Sirkesi: Dişlerde bulunan iltihaplara iyi gelen doğal yöntemlerden biri de elma sirkesi kullanmaktır. Elma sirkesi de bir dezenfektan görevi görür ve diş iltihaplarına iyi gelmektedir. Diş iltihabının yaşandığı bölgenin dezenfekte edilmesini sağlar. Bir çorba kaşığı kadar elma sirkesi birkaç dakika boyunca ağıza alınıp çalkalanır. Daha sonra ağız ılık su ile çalkalanarak temizlenir. Bunu dışında başka bir yöntem olarak da bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırıp günde iki defa içilebilir.

Tuzlu Su: Tuz anti bakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bu nedenle dişler üzerinde olan iltihaplanmayı azaltarak, ağrıyı hafifletir. Dişten enfeksiyonun atılmasını ve ağızda yeni bakterilerin birikmesini önler. Bir tatlı kaşığı kadar tuzun bir bardak ılık su içerisinde eritilir. Ağız bu karışım ile çalkalanır ve günde iki ya da üç kez tekrar edilir.

Zerdeçal: İltihap önleyici, anti septik ve antibiyotik özellikleri ile oldukça iyi bir iltihap gidericidir. Ağız sağlığının korunması, diş iltihaplarının azaltılıp, diş ağrılarının giderilmesini sağlar. Zerdeçal tozunun biraz su ile karıştırılmasının ardından dişler fırçalanır. Daha sonra macun kıvamında olan zerdeçallı su karşımı diş üzerine uygulanıp 20 dakika kadar beklenir ve ağız çalkalanır.

Kekik Yağı: kekik yağıda antioksidan ve anti bakteriyel özellikler içerir. Diş iltihaplarına iyi gelen kekik yağı iyileşme sürecini de hızlandırır. Birkaç damla kadar kekik yağı diş üzerine direk damlatılarak 15 dakika bekletilir.

Diş iltihabı nasıl geçer?

Diş iltihabının geçmesi için ilk kullanılacak tedavi yöntemi antibiyotik içmektir. Antibiyotik olan ilaçlar iltihabı en hızlı şekilde vücuttan uzaklaştırır. Daha sonra ise dişlerin arasında ya da diş kökünde oluşan diş iltihaplarının tekrar oluşmaması için diş temizlenip iç kısmı boşaltılır. Ardından yeniden diş iltihabının oluşmaması için diş etleri, diş yüzeyi ve diş kökü diş hekimi tarafından temizlenir. Genel olarak diş iltihaplarında kanal tedavisi yapılır. Kanal tedavisinin yapılamadığı durumlarda ise diş çekilir. Diş hekimine giderek mutlaka uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Diş iltihabını giderecek ve kurutacak yöntemler

Diş eti iltihabının oluşmasındaki en önemli neden işin sağlığına ve hijyenine dikkat etmemektir. Dişlerin temizlenmesi çok önemlidir. Diş iltihapları oluştuğu takdirde iltihapların kuruması için ve iltihabın geçebilmesi için bazı yöntemler kullanılır. İlk olarak eğer bir ilaç tedavisi alınacaksa doktor tarafından önerilen antibiyotikler kullanılır. Bunun yanında kekik, zerdeçal, çörek otu gibi doğal iltihap gidericiler kullanılabilir.