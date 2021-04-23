Dirk Nowitzki FIBA EuroBasket 2022’nin elçisi oldu

Almanya’nın efsane basketbolcusu Dirk Nowitzki, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022'nin elçisi seçildi.

Almanya'yı finale taşıdıktan sonra FIBA EuroBasket 2005’in En Değerli Oyuncusu (MVP) olan milli oyuncu, önce grup aşamasında Köln'deki LANXESS Arena'da ve ardından final turu için Berlin'de olacak. FIBA EuroBasket 2022, 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

FIBA EuroBasket 2022’nin elçisi olmaktan mutlu olduğunu belirten Nowitzki, “FIBA EuroBasket 2022 elçisi olmak isteyip istemediğim sorulduğunda hemen ve büyük bir memnuniyetle kabul ettim. O zaman geldiğinde tüm basketbol dünyası FIBA EuroBasket 2022'yi izleyecek. NBA'den ve Avrupa'nın en iyi liglerinden birçok süper yıldız takımlarıyla birlikte orada olacak. Bu etkinlik mükemmel bir basketbol atmosferi vaat ediyor. FIBA EuroBasket 2022, halktan, medyadan ve tabii ki basketbolseverlerden büyük ilgi görecek. Eylül 2022'de geçecek 18 gün tamamen basketbolla ilgili olacak” dedi.

Nowitzki, 1999'da Fransa'daki FIBA EuroBasket'te yer aldığı ilk andan itibaren uluslararası rekabetteki en iyi ve en parlak yıldızlardan biri oldu.

Toplamda yedi FIBA EuroBasket turnuvasında (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 2015), iki FIBA Basketbol Dünya Kupası (2002, 2006) ve bir Olimpiyat Oyunları’nda (2008) oynadı. Nowitzki, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Almanya'nın bayrak taşıyıcısı olarak görev yaptı.

NBA kariyerinin tamamını Dallas Mavericks ile geçiren ve 2018-19 sezonunun sonunda emekliye ayrılmadan önce 2011'de bir şampiyonluk kazanan Nowitzki, ligin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. 2006-07 sezonunda ise NBA'in En Değerli Oyuncusu seçildi.

Dallas'la oynadığı son maçtan beri basketbolla güçlü bir bağ kurmaya devam etti. Nowitzki, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019’un global elçisi olarak görev yaptı ve şu anda FIBA Oyuncular Komisyonu'nun başkanı.

Nowitzki, “Milli takımda ve büyük müsabakalarda geçirdiğim zamanı sevgiyle hatırlıyorum. FIBA EuroBasket turnuvaları kariyerimin en önemli anlarından bazıları. Hemen aklıma gelen birçok unutulmaz deneyimim oldu. FIBA EuroBasket 2022'de Almanya dünyaya; mutlu, arkadaş canlısı, renkli, hoşgörülü ve açık bir imajını bir kez daha gösterecek. Avrupa'nın her yerinden basketbolseverler, Köln ve Berlin'de çok hoş karşılanacak. İyi bir ev sahibi olmaya ve FIBA EuroBasket 2022'yi herkes için bir festival haline getirmeye çalışacağız” dedi.