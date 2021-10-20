Liverpool'un eski futbolcularından aynı zamanda ülkemizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Dirk Kuyt, Mohamed Salah'ın şu anda Avrupa'nın en iyi performans gösteren oyuncusu olduğunu söyledi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Salah'ın Messi'ye benzediğini söyleyen Dirk Kuyt, yıldız futbolcunun şu anda Avrupa'nın en iyi performans gösteren oyuncusu olduğunu belirterek, "Premier Lig'i, Şampiyonlar Ligi'ni ve diğer Avrupa liglerini izliyorum, Salah'ın şu anda yaptığı şey inanılmaz. En muhteşem golleri atıyor, Messi'ye benziyor. Bence onunla aynı performansı gösteriyor." ifadelerinde bulundu.

Kuyt, aynı zamanda Liverpool'un yıldız futbolcuyla sözleşme uzatması gerektiğini de belirtti.











