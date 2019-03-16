'Dirilişten kurtuluşa Çanakkale'

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.

‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü.

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