'Dirilişten kurtuluşa Çanakkale'
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular, dün akşamki maça 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartla çıktı. ‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden tekbir sesleriyle destek gördü.
Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı.
‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü.
Bu haberi de okudularFenerbahçe taraftarından Sivassporlu futbolculara alkış