'Dirilişten kurtuluşa Çanakkale'

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular, dün akşamki maça 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartla çıktı. ‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden tekbir sesleriyle destek gördü.

16 Mart 2019, Cumartesi 00:34
- A +
'Dirilişten kurtuluşa Çanakkale'

Fenerbahçeli ve Sivassporlu futbolcular müsabakaya 18 Mart Çanakkale Zaferi ile alakalı bir pankartla çıktı. 

‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ pankartını taşıyan futbolcular, sahaya çıkarken tribünlerden destek gördü. 

Bu haberi de okudularFenerbahçe taraftarından Sivassporlu futbolculara alkış

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.